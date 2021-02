SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” šonedēļ uzsāka izbraukuma vakcināciju pret Covid-19 sociālās aprūpes centros. Ceturtdien mobilā mediķu vakcinācijas brigāde – ārsts un medicīnas māsa - devās uz sociālās aprūpes centru “Dzērves” Daukstu pagastā. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura koordinē arī vakcinācijas procesu, stāsta, ka vakar, 18.februārī, tika vakcinēti darbinieki un klienti gan “Dzērvēs”, gan “Siltajā” Līgo pagastā.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” mediķi vakcinēs astoņu sociālās aprūpes centru klientus Gulbenes, Balvu, Viļakas un Rugāju novadā. Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa “Dzirkstelei” stāsta, ka šodien, 19.februārī, viņi veic vakcināciju Balvos.



SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valdes locekle Alīda Vāne “Dzirkstelei” stāsta, ka sociālās aprūpes centros vakcinē gan darbiniekus, gan klientus. Tiek izmantotas “AstraZeneca” vakcīnas. Viņa arī atgādina, ka vakcinācija negarantē simtprocentīgi to, ka pēc vakcīnas saņemšanas cilvēks nesaslims. “Vakcīna pasargā no smagas saslimšanas un nāves. Tas vīruss jau iekšā tiek, jo to ieelpo. Vīrusa nēsātājs vari būt. Ja slimosim vieglā formā vai formā, kad mēs nejūtam, ka slimojam, tas nozīmē, ka mēs atgriežamies pie vecās dzīves un slimnīcas nebūs pārpildītas. Vecā dzīve atgriezīsies tad, kad būs vakcinēta lielākā daļa. Arī es pati esmu vakcinējusies. Es biju gatava tam, ka pēc vakcīnas saņemšanas vienu dienu nebūs labi. Man nebija ļoti lielas blaknes: bija neliela temperatūra, mazliet kaulus palauza. Bet es tam morāli biju gatava. Redzot, kādi ir mūsu pacienti, cik viņi ilgi slimo un cik grūti ir dzīvot bez elpas, tad to vienu dienu pēc vakcīnas var paciest. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” darbinieki visi, kas vēlējās, ir vakcinēti,” stāsta A.Vāne.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” un tā struktūrvienības „Dzērves” vadītāja Inese Lesiņa vakar, 18.februārī, arī bija gatava saņemt vakcīnu pret Covid-19. Viņai nebija šaubu, ka ir jāvakcinējas. “Aiz manis stāv liela komanda un daudz cilvēku, kuri ir riska grupā, un dzīvot ar domu, ka esi kādu aplipinājis vai no tevis kāds ir saslimis, nav patīkami. Ja vakcīna mūs pasargās, tad – tikai jā. Lielākā daļa darbinieku vakcinējas. “Dzērvēs” vakcīnu saņēma 20 cilvēki – gan darbinieki, gan klienti. “Dzērvēs” kopumā ir 30 klienti un 19 darbinieki,” saka I. Liesiņa.



18.februārī vakcinācija notika arī sociālās aprūpes centrā “Siltais”, kur ir 45 klienti un 30 darbinieki. Vakcīnas saņēmuši 50 darbinieki un klienti - informē novada pašvaldība.



Sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” vadītāja Marika Andževa “Dzirkstelei” stāsta, ka pie viņiem vakcinācija ir ieplānota nākamnedēļ un lielākā daļa ir gatavi vakcinēties. “Tas notiks pakāpeniski. Tagad vakcinē tos, kuri nav izslimojuši, un pēc tam, kad būs pagājušas noteiktās dienas, plāno vakcinēt tos, kuri ir izslimojuši. Tagad esam visi veseli,” saka M.Andževa.