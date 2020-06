Spārītes parkā Gulbenē uzstāda soliņus un atkritumu urnas

Gulbenē, Spārītes parkā, šonedēļ tiek izvietoti 17 koka soliņi ar nerūsējošā tērauda stiprinājumu pie zemes un 16 atkritumu tvertnes no izturīga materiāla un ar stiprinājumu pie zemes. No šiem soliņiem 6 paredzēti dalītajiem atkritumiem. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība. Tuvāk ūdenim izvietotie soliņi ir paredzēti, lai varētu priecāties par skaisto ainavu, tāpēc pie tiem nav atkritumu tvertņu. Divās vietās parkā izvietotas dalīto atkritumu tvertnes, lai mudinātu cilvēkus rīkoties dabai draudzīgi.

Soliņus par pašvaldībai pieejamo finansējumu - 8500 eiro bez PVN – izgatavoja SIA “AD Systems”, atkritumu urnas - SIA “Zetech”.