Spārītes un Emzes parkā Gulbenē ar krāsu iezīmēti desmitiem koku

Ikviens, kurš šoziem slēpo vai pastaigājas Spārītes un Emzes parkā, ir ievērojis ar spilgtu oranžu vai sarkanu krāsu iezīmētus kokus. Šādi iezīmēto ir daudz – desmitiem koku. Vai tas nozīmē, ka viņi tiks nozāģēti?

“Koku atzīmēšana tika veikta nevis zāģēšanai, bet gan topogrāfiskās uzmērīšanas nepieciešamībai. Darbu veicēji šoreiz, iespējams, izvēlējās pārāk spilgtu krāsu, kas varētu maldināt. Iepriekš topogrāfija ir taisīta Spārītes parka daļai, tagad - Emzes parka daļai (ap Emzes ielu un Emzes dīķi). Atzīmes ir veikuši mērnieki līguma izpildei. Koki nav atzīmēti zāģēšanai. Daži iedzīvotāji bija vērsušies pašvaldībā ar šādu satraukumu, jo šoreiz izmantotā spilgtā krāsa varēja maldināt. Mēs pateicamies par vērīgumu un interesi notiekošajos procesos,” “Dzirkstelei” saka Gulbenes novada pašvaldības vecāka sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

Sakopj teritoriju

“Ja kādu dienu koku ciršana tiks organizēta, tā nenotiks bez pašvaldības vides aizsardzības jautājumu komisijas un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atļaujas/saskaņojuma. Jebkurā gadījumā pie Spārites un Emzes parku kopšanas darbiem mēs iesaistīsim DAP, informēsim par plānoto, uzklausīsim iestādes speciālistu viedokli, un tikai tad rīkosimies dabā,” saka G.Kalmane.

Viņa akcentē, ka šobrīd pašvaldība mērķtiecīgi virzās uz šo parku teritorijas sakopšanu, tiek veikti dažādi darbi pašu spēkiem. “Attīstības un projektu nodaļas speciālisti aktīvi strādā pie dažādu projektu izstrādes un finansējuma piesaistīšanas,” stāsta G.Kalmane.

Viņa atgādina, ka septembrī, kad notika iedzīvotāju sapulce par šo abu parku kopšanu, pašvaldība sanākušajiem izklāstīja savas ieceres un vaicāja arī iedzīvotāju viedokli. “Konceptuāli visi kopā toreiz vienojāmies, ka jāsāk rīkoties, lai saglabātu šīs Gulbenes dabas bagātības,” saka G.Kalmane.

Apsaimnieko biotopus parkā

Šobrīd Emzes un Spārītes parkā koku uzmērīšana ir veikta saskaņā ar projektu “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā”, ko plānots pabeigt līdz 30.novembrim – klāsta G. Kalmane.

Projekta gaitā notiks vērtīgo koku un krūmu stāva novērtējums Emzes parka kultūrvēsturiskajā daļā (27,50 hektāri) un kopšanas plāna izstrāde kultūrvēsturiskajai daļai; ozolu alejas koku vainagu kopšana Emzes ielā (apmēram 100 kokiem); vērtīgo koku un krūmu stāva kopšana saskaņā ar izstrādāto kopšanas plānu; dendroloģiskā piesārņojuma mazināšana, veicot mazvērtīgo audžu un invazīvo sugu audžu izgriešanu, atbrīvojot vērtīgo dendroloģisko stādījumu no piesārņojuma un noēnojuma riskiem; dendroloģisko stādījumu un dabas vērtību topogrāfiskā uzmērīšana parka kultūrvēsturiskajā daļā (apmēram 21 hektārā).

Projekta kopējās izmaksas ir 35 000 eiro, no tām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 23 901 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums – 3984,20 eiro. Neattiecināmās projekta izmaksas ir dendroloģisko stādījumu un dabas vērtību topogrāfiskās uzmērīšanas izmaksas 7114,80 eiro, kas tiek apmaksātas no pašvaldības budžeta.







Fakti



Emzes parks (ar ko vēsturiski saprot iekļautu arī Spārītes parka daļu) ir 19.gadsimtā veikts aizsargājams dendroloģisks stādījums.

Emzes parka teritorijas lielāko daļu aizņem meži (146 hektāri

jeb 87 procenti no parka platības). Parka mežos sastopamas gandrīz visas vietējās Latvijas mežu koku sugas. Parkā sastopami 23 introducētu sugu pārstāvji – Eiropas lapegles (Larix decidua), Sibīrijas baltegles (Abies sibirica), balzāma baltegles (Abies balsamea) un citas. Parkā ir sastopama ozolu aleja gar dīķa ceļu.

avots: www.daba.gov.lv