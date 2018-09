Spocīgās mājas Brīvības ielā dienas ir skaitītas

Avārijas stāvoklī esošā māja Gulbenē, Brīvības ielā 90, ir jānojauc līdz 1.novembrim. To paredz Gulbenes novada domes 30.augusta sēdes lēmums, atsaucoties uz deputāta Normunda Mazūra ierosinājumu.

Ja šo uzdevumu termiņā neveiks ēkas īpašniece – SIA “Veikali”, pašvaldība organizēs nojaukšanu un palieku aiztransportēšanu noglabāšanas vietā, piestādot rēķinu īpašniecei.

Tādējādi beidzot tiek reaģēts uz problēmu, par kuru jau sen gulbeniešos ir rūdzis sašutums.

Domes sēdē deputāts vaicāja, vai tiks nojaukti arī blakus dzīvojamajai mājai esošie pamati, kas palikuši pāri no kādreiz tur stāvējušas saimniecības ēkas. Šie pamati esot pilni ar atkritumiem. Tika apliecināts, ka arī šo vietu ir paredzēts sakārtot.

No domes lēmuma izriet, ka novada būvvalde objektu ir apsekojusi ne reizi vien un ir secināts, ka šī māja, kas agrāk tikusi lietota kā dzīvojamā ēka, šobrīd atrodas kritiskā stāvoklī, tās konstrukcijas ir nestabilas un bīstamas, ēka apdraud iedzīvotāju vai garāmgājēju veselību un pat dzīvību, kā arī bojā pilsētas ainavu.

Deputāti ne jau pirmo reizi īpašnieka uzmanību ir vērsuši uz šo problēmu, aicinot reaģēt. 8.janvārī būvvalde bija nosūtījusi SIA “Veikali” aicinājumu sakārtot šo jautājumu un dokumentus. 23.maijā nosūtīts jau brīdinājums un noteikts 30 dienu termiņš norāžu izpildei. 12.jūnijā SIA “Veikali” būvvaldē saņēma būvatļauju ēkas nojaukšanai, taču darbus tā arī neuzsāka.

Saskaņā ar “Lursoft” datiem SIA “Veikali” ir 2017.gada 22.februārī reģistrēta Rīgas firma. Tās pamatkapitālā ir 3000 eiro. 255 kapitāldaļas pieder Normundam Bezpaļenovam, 45 - Modrim Čukuram. SIA “Veikali” apgrozījums pagājušajā gadā bija 430 816 eiro. Uzņēmumā ir divi darbinieki.