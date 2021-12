SPRK apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus atkritumu poligonā “Kaudzītes”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu pie dažādām dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm. Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, jaunais tarifs no nākamā gada 16.janvāra par nešķirotu sadzīves atkritumu (NSA) apglabāšanu atkritumu poligonā “Kaudzītes” būs par 21 % lielāks jeb 94,45 eiro/t (pie DRN likmes 80 eiro/t).

Izvērtēšanas procesa laikā tarifs nākamajam gadam palielinājās par 4 %, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu. Savukārt no 2023. gada 1. janvāra tarifs būs 101,46 eiro/t (pie DRN likmes 95 eiro/t).

Jaunie tarifi (atbilstoši spēkā esošajam atkritumu apsaimniekošanas reģionālajam iedalījumam) attieksies uz Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kas nonāk atkritumu poligonā “Kaudzītes” no Alūksnes, Balvu un Gulbenes novada, kā arī no Smiltenes novada administratīvajām teritorijām (Apes pilsētas, kā arī Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagasta) un no Madonas novada administratīvajām teritorijām (Cesvaines un Lubānas pilsētas, kā arī Cesvaines un Indrānu pagasta).

SIA “AP Kaudzītes” tarifa izmaiņas saistītas gan ar DRN izmaksu pieaugumu no 2022. gada 1.janvāra, gan ar kopējo izmaksu pieaugumu (50 %), lai segtu regulētā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām.

Piemēram, dažas no tām, lai atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām varētu nodrošināt atkritumu apglabāšanas tehnoloģisko procesu, infiltrāta apsaimniekošanu, ir nepieciešama izmantotās reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas atjaunošana un remonts. Esošā iekārta, kas tiek darbināta kopš 2014.gada, ir fiziski un morāli nolietojusies.

Pieaugušas ražošanas tehnoloģisko iekārtu un specializētās tehnikas, ekspluatācijas izmaksas, jo iekārtas, kas iegādātas 2013.gadā, ir fiziski nolietojušās. Nepieciešams veikt ieguldījumus to remontos un uzturēšanā, kā arī turpmāk plānots veikt regulāras tehniskās apkopes, kas ļaus pagarināt iekārtu un tehnikas kalpošanas laiku.

Palielinājušās personāla izmaksas un mainījušās citas izmaksas (degviela un elektroenerģija), kas atkarīgas no kopējām ekonomiskās situācijas izmaiņām valstī.

Tāpat arī samazinājušies ieņēmumi no atšķiroto, tālākai pārstrādei derīgo materiālu realizācijas. Veiktas izmaiņas izmaksu attiecināšanas modeļa aprēķinā, jo mainījušās atkritumu plūsmas, samazinoties NSA īpatsvaram kopējā atkritumu daudzumā, kas pieņemts un apstrādāts atkritumu poligonā “Kaudzītes”.

SIA “AP Kaudzītes” tarifu projektu SPRK iesniedza š.g. 28.maijā. Tarifu projekta izskatīšanas laikā priekšlikumi un ieteikumi ne SPRK, ne SIA “AP Kaudzītes” netika saņemti. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā SPRK vairākkārt lūdza komersantam papildu informāciju, kas tika arī saņemta kopā ar izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem un precizētu tarifu projektu.

Precizētajā aprēķinā ņemtas vērā papildu izmaiņas, kas notikušas tarifu projekta izvērtēšanas laikā. Piemēram, aktualizētas infiltrāta apsaimniekošanas izmaksas, pēc jaunas uzņēmuma vadības ievēlēšanas š.g. 15. novembrī pārskatīts personāla atalgojums, apstiprinot jaunu štatu sarakstu un iekļaujot vēl viena mehāniķa amata vietu u.c. izmaiņas. Tāpat arī pieņemtais NSA daudzums precizēts atbilstoši 2019. un 2020. gada faktiskajam vidējam atkritumu apjomam, kā arī ņemts vērā obligātā iepirkuma komponentes izmaksu samazinājums no 2022. gada 1. janvāra.

Rezultātā tarifs ar DRN (pie DRN likmes 65 eiro/t) palielinājās par 2,34 eiro/t jeb 4 %, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu. Izvērtējot tarifu, SPRK secināja, ka tas ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

Ar SPRK lēmumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē, bet pārskatāmā veidā par SIA “AP Kaudzītes” uzzināt interaktīvajā infografikā.

Līdz 2035. gadam valsts ir uzņēmusies atkritumu poligonos apglabāt tikai 10% no valstī radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Tā kā NSA ir lielākā sadzīves atkritumu plūsma, ko nogādā atkritumu poligonos, valsts noteikusi ikgadēju DRN likmes pieaugumu, kas jāmaksā par atkritumu apglabāšanu. Līdz ar to tarifs par atkritumu apglabāšanu arvien pieaugs. Tāpēc svarīgi būtiski palielināt šķiroto atkritumu savākšanas apjomu, lai atkritumi tiktu nogādāti pārstrādei un pēc iespējas mazāk tie būtu jānogādā atkritumu poligonā apglabāšanai.

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļām, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas apstiprina pašvaldības atbilstoši līgumam starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju. Tādēļ atkritumu apsaimniekošanas maksa, ko atkritumu radītāji maksā par savu radīto atkritumu apsaimniekošanu katrā no Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajām pašvaldībām, ir atšķirīga.