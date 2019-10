SIA „Gulbenes Nami” vadītājam Rihardam Kornam, Gulbenes novada pašvaldībai un Gulbenes novada domes deputātiem, Stāķu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19”

dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem un iedzīvotājiem



2019.gada 4.oktobra vēlā piektdienas pēcpusdienā, tieši pirms nedēļas nogales, kurā ziņoja

aukstumu līdz -4/-5 grādi pēc Celsija, Stāķu ciema daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās parādījās SIA

„Gulbenes Nami” paziņojumi (bez sagatavošanas datuma) par siltumenerģijas piegādes un lietošanas

līgumiem.

Savlaicīgi veicot iedzīvotāju aptaujāšanu par vēlmi pieslēgties apkurei, 2019.gada

26.septembrī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-19” un 2019.gada

2.oktobrī - „Stāķi-18” dzīvokļu īpašnieki ir iesnieguši parakstīšanai SIA „Gulbenes Nami”

individuālos siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus divos eksemplāros: „Stāķi -15”iesniedza 94.44% līgumus;

„Stāķi-16” iesniedza 100% līgumus; „Stāķi-18” iesniedza 100% līgumus; „Stāķi 19” iesniedza 100% līgumus.

Iesniegtie individuālie līgumi ir identiski 2018./2019.gada līgumu versijai un neatšķiras no 2018./2019.gada apkures sezonas līgumu versijas. Iesniegtā līgumu versija bija saskaņota un rediģēta kopā ar SIA „Gulbenes nami” darbiniekiem jau pirms 2018./2019.gada apkures sezonas. Iesniedzot līgumus, vienlaikus paziņojām, ka „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-19” daudzdzīvokļu mājas jau ir gatavas pieslēgties apkurei no 2019.gada 27.septembra un vēlas veikt apkures sistēmas uzpildīšanu, pārbaudi, sagatavošanu kopā ar māju pārvaldnieku pilnvarotajām personām un SIA „Gulbenes nami”. 2019.gada 26.septembra vakarā „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-19” māju pārvaldnieku pilnvarotās personas saņēma telefona zvanus par to, ka apkures sistēma netiks uzpildīta un apkure netiks pieslēgta, jo nav noslēgts līgums. 2019.gada 27.septembrī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-19” māju pārvaldnieku pilnvarotajās personas atkārtoti sazinājās ar SIA „Gulbenes nami”, lai noskaidrotu, kad apkure varētu tikt pieslēgta. Telefoniski tika sniegta atbilde: „apkure reāli un tehniski varētu tikt pieslēgta tikai ap 2019.gada 7.oktobri, jo laika periodā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 4.oktobrim jaunā siltumtrase un apkures sistēma tiks uzpildīta, tiks pārbaudītas metinājuma vietas Stāķos un Šķieneros savienojumu vietās ar veco siltumtrasi. Ja līgumi nebūs parakstīti, apkures nebūs.”

2019.gada 4.oktobrī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-19”

siltummezglos SIA „Gulbenes Nami” tika uzstādītas attālinātās nolasīšanas ierīces un uz atkārtotu

māju pārvaldnieku pilnvaroto personu uzaicinājumu sagatavot apkures sistēmu apkures pieslēgšanai SIA „Gulbenes Nami” pārstāvji atteicās. Māju pārvaldnieku pilnvarotās personas pacietīgi gaidīja atbildi par apkures sistēmas sagatavošanu apkurei un individuālo līgumu parakstīšanu no SIA „Gulbenes Nami” vadītāja puses, bet tā vietā saņēma paziņojumus, kuri tika izvietoti kāpņu telpās,

piektdienā, pirms darba dienas beigām 2019.gada 4.oktobrī. SIA „Gulbenes Nami” paziņojumā norāda, ka visu četru Stāķu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19” dzīvokļu īpašnieku pilnvarotie

pārstāvji ir iesnieguši SIA „Gulbenes Nami” Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām neatbilstošus individuālos siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus, pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta pirmo un otro daļu. Papildus norādot, ka blakus ciemā, Šķieneros, pilnvarotās personas ir noslēgušas SIA „Gulbenes Nami” sagatavotos koplīgumus par siltumenerģijas lietošanu un piegādi. Uzsverot, ka jau divas apkures sezonas iepriekš uzņēmums ir skaidrojis un informējis, ka saskaņā ar Enerģētikas Likuma 46.1 panta pirmo daļu 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 3.punktu par aizliegumu lietot siltumenerģiju, ja nav noslēgti līgumi.

„Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19” māju pārvaldnieku pilnvarotās personas vairākkārtīgi ir norādījušas Gulbenes novada pašvaldībai, ka attiecībās ar siltuma piegādātāju SIA „Gulbenes Nami” liela nozīme ir savstarpējais spējai sadarboties, komunicēt un efektīvi tikt galā ar parādniekiem. Ja tomēr daudzdzīvokļu mājā ir dzīvokļu īpašnieki, kuri līdz apkures sezonas sākumam savus parādus nav nokārtojuši, tad attiecīgo summu siltuma piegādātājam ir iespējams samaksāt no mājas rezerves uzkrājuma fonda līdzekļiem, taču ar nosacījumu, ja dzīvokļu īpašnieki nolemj, ka šādam nolūkam rezerves uzkrājuma līdzekļus tērēt drīkst. Māju pārvaldnieku pilnvarotie

pārstāvji ir norādījuši, ka var būt arī situācija, ka daudzdzīvokļu mājām nemaz nav šāda rezerves uzkrājuma, jo daudzdzīvokļu mājas Gulbenes pilsētā un novadā lielākoties ir vecas, nolietotas, tām nepieciešams remonts un jebkurā brīdī var notikt arī kaut kas neparedzēts. „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19” dzīvokļu īpašnieki šādu lēmumu nav pieņēmuši. Noslēdzot siltumenerģijas

lietošanas un piegādes koplīgumu, var gadīties, ka apkuri nepieslēgs un iedzīvotājiem būs jāsalst.Iepriekšējos gados, sadarbojoties ar Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldi, „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19” māju pārvaldnieku pilnvarotie pārstāvji tikās ar siltuma ražotāju Stradu pagasta pārvaldi, pētīja, kāda ir situācija konkrētā daudzdzīvokļu mājā, kuri lielākie parādnieki, ar kuriem jārunā. Kopīgi skatījās, kur varbūt ir tikai nedisciplinētība, bet kur jau kaut kas nopietnāks. Parasti, katras apkures sezonas beigās, siltuma piegādātāji savus klientus informē par parādiem un brīdina, ka līdz apkures sezonas sākumam tie jānomaksā, citādi pakalpojums var tikt

liegts. Latvijā pašvaldības galvenokārt kontrolē siltumenerģijas ražošanu un piegādi. Pašvaldības uzņēmumos salīdzinājumā ar privātuzņēmumu ir vairāk darbinieku un mazāka darbības efektivitāte nekā privātuzņēmējiem, kas savu darbību būs padarījuši maksimāli efektīvu.

SIA „Gulbenes Nami” „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19” pārvaldnieku pilnvarotajām personām informāciju par parādiem izsniedza pie individuālo siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu iesniegšanas tieši pirms 2019./2020.gada apkures sezonas. 2019.gada 26.septembrī un 2019.gada 2.oktobrī, iepazīstoties ar izdrukām no SIA „Gulbenes nami” grāmatvedības sistēmas, guvām apliecinājumu tam, ka Stāķu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19” dzīvokļu īpašnieki ir norēķinājušies par piegādāto siltumenerģiju 90-95% apmērā un parādnieku procents nepārsniedz 5-10%.

Uzskatām, ka parādi nav tik lieli, lai nepieslēgtu apkuri, kamēr iedzīvotāji nav samaksājuši. SIA „Gulbenes Nami” ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība un kopā ar Gulbenes novada pašvaldību ir jānāk pretī saviem cilvēkiem, tā kā to dara Gulbenes novada pašvaldība pārējā

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, kurā pašvaldības katlu mājas, kuras piegādā siltumenerģiju pagastu iedzīvotājiem.

Jautājumi Gulbenes novada pašvaldībai un Gulbenes novadā ievēlētajiem deputātiem –

1.Siltumenerģija ir pirmās nepieciešamības prece. Pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt

iedzīvotājiem siltumenerģijas piegādes pakalpojumu, saskaņā ar likuma Par pašvaldībām

15.panta.1.punktu. Saprotam, ka minētā funkcija neaptver pašvaldības pienākumu sniegt

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, bet tikai nodrošināt, lai šie pakalpojumi būtu pieejami.

Cik godīgi un cilvēcīgi ir nepieslēgt siltumenerģiju visām četrām Stāķu ciema daudzdzīvokļu

mājām, ja tajās 90-95% ir samaksājuši par piegādāto siltumenerģiju pašvaldības

kapitālsabiedrībai SIA „Gulbenes Nami”?

2.„Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18” un „Stāķi-19” īpašnieki ir lēmuši par siltumenerģijas

piegādes un lietošanas līguma veidu saskaņā ar SIA „Gulbenes nami” rakstisko paziņojumu pie

pakalpojuma pārņemšanas 2017.gada 11.augustā. No SIA „Gulbenes nami” puses tika piedāvāti divi

varianti: 1.Tiešie līgumi – nepieciešams noslēgt 100% līgumus ar daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem;

2.Netiešie līgumi – norēķinās ar mājas pārvaldnieka starpniecību, 66.67% jeb 2/3 īpašnieku lēmums.

Vai SIA „”Gulbenes Nami” (no 2017.gada 11.augusta), kā siltumenerģijas piegādes

pakalpojumu sniedzējiem nebija jāievēro Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta

pirmo un otro daļu, ja tika piedāvātas divas izvēles iespējas?

3.Vēl joprojām, arī 2019.gadā, Gulbenes novada administratīvajā teritorijā (Gulbenes pilsētā un

citos Gulbenes novada pagastos) tiek slēgti jauni Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

neatbilstoši individuālie siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumi, neievērojot Dzīvojamo māju

pārvaldīšanas likuma 17.2 panta pirmo un otro daļu.

Vai Gulbenes novada pašvaldība, kā siltumenerģijas piegādes pakalpojuma sniedzējs savā

administratīvajā teritorijā ievēro Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta pirmo un

otro daļu?

4.Stāķu un Šķieneru māju pārvaldnieku pilnvarotās personas jau 2018.gadā izteica sekojošus

priekšlikumus SIA „Gulbenes Nami” un Gulbenes novada pašvaldībai:

Gulbenes novada pašvaldībai izdot saistošos noteikumus un ievērot vienlīdzības principu visā

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, uzliekot par pienākumu visām daudzdzīvokļu

dzīvojamām mājām noslēgt Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošus

siltumenerģijas piegādes un lietošanas koplīgumus;

noteikt pārejas periodu dzīvokļu īpašnieku kopībai daudzdzīvokļu mājās Gulbenes novadā,

lēmumu pieņemšanai un līgumu noslēgšanai līdz 2020.gada 01.janvārim;

regulāri uzraudzīt norēķinu veikšanu un savlaicīgi veikt parādu piedziņu;

ievērot vienlīdzības principus visā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

5. Vai SIA „”Gulbenes Nami”, Gulbenes novada pašvaldība un tās ievēlētie deputāti ir ņēmuši

vērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18” un „Stāķi-19”

īpašnieku, iedzīvotāju un māju pārvaldnieku pilnvaroto personu izstrādātos priekšlikumus par

vienlīdzības principa ievērošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā?

Parasti siltumenerģijas ierobežošana vai nepieslēgšana saviem klientiem tiek izvēlēta

tikai kā galējs solis, kad ilgstoši nav saņemta samaksa par piegādātajiem pakalpojumiem,

neraugoties uz brīdinājumiem un ja nav atrasts cits risinājums. Šāda kārtība pastāv visā valstī,

tikai mēdz būt būtiskas atšķirības starp pakalpojumu sniedzēju nostādnes stingrību un

pretimnākšanas pakāpi. Ir tādi siltuma piegādātāji, kuri nereti ir ar mieru sezonas sākumā

daudzdzīvokļu māju pieslēgt apkurei, bet citviet nostāja mēdz būt kategoriskāka. SIA „Gulbenes

nami” nostāja pret saviem klientiem Stāķu ciemā ir vērtējama kā kategoriska un principiāla. Ja tiks

ievērots vienlīdzības princips un pieprasīts noslēgt Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

atbilstošus siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus visā Gulbenes novada administratīvajā

teritorijā, tad „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18” un „Stāķi-19” dzīvokļu īpašnieku kopības pieņems

vajadzīgos lēmumus un māju pārvaldnieku pilnvarotās personas parakstīs koplīgumus.

Nepieņemami ir tas, kas arī Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē apkure vēl joprojām nav

pieslēgta. 2019.gada 26.septembra vecāku sapulcē bērnu vecāki tika informēti, ka apkure tiks

pieslēgta 2019.gada 30.septembrī. Tas netika izdarīts.

Gulbenes novada Stradu pagasta „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18” un „Stāķi-19”

māju pārvaldnieku pilnvarotās personas lūdz:

1) Gulbenes novada pašvaldību - ievērot vienlīdzības principu visā Gulbenes novada

administratīvajā teritorijā, nevis tikai Gulbenes novada Stradu pagastā, un lūdz

pieprasīt visām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām noslēgt Latvijas Republikas

normatīvo aktu prasībām atbilstošus siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus,

ievērojot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta pirmo un otro daļu visā

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;

2) Gulbenes novada deputātiem - atbalstīt Gulbenes novada iedzīvotājus, sadzirdēt savus

vēlētājus un pieņemot lēmumus, ievērot vienlīdzības principu visā Gulbenes novada

administratīvajā teritorijā, nevis tikai Gulbenes novada Stradu pagastā;

3) SIA „Gulbenes nami” un Gulbenes novada pašvaldībai - nekavējoties pieslēgt apkuri

Stāķu pirmskolas izglītības iestādei Stāķos 2019.gada 07.oktobrī;

4) SIA „Gulbenes nami” un Gulbenes novada pašvaldībai - parakstīt individuālos

siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus un pieslēgt pie apkures daudzdzīvokļu

mājas „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18” un „Stāķi-19” 2019.gada 07.oktobrī.