Pēc ilgām diskusijām ar rezultātu 26.augustā noslēdzās Guntras Rones iecelšana Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājas amatā ar 1.septembri, nosakot viņai 1137 eiro mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas. Gulbenes novada domes sēdē lēmums tika pieņemts ar balsošanas zīmju palīdzību. Sēdē piedalījās



13 no 15 deputātiem, no kuriem 8 bija par G.Rones apstiprināšanu amatā un 5 pret.

“Es savu kandidatūru izvirzīju uz šo amatu, jo uzskatu, ka manas zināšanas, izglītība un pieredze ir atbilstoša,” tiešsaistē domes sēdē sacīja G.Rone. “Dzirkstele” jau rakstīja, ka viņai ir augstākā izglītība, viņa ir ekonomiste, ir maģistres grāds vadības zinībās, nesen ieguvusi diplomu Stradiņa medicīnas koledžā.

Domes sēdes gaitā atklājās, ka G.Rone šobrīd strādā par grāmatvedi trīs darbavietās. Viņa arī vērsās pie deputātiem kā pagasta pārvaldniece: “Es ceru, ka jūs man palīdzēsiet un neliksiet sprunguļus ratos.” G.Rone arī pauda – apzinās, ka amats cilvēkam tiek dots tikai uz laiku, tāpēc svarīgāk par visu ir nebūt augstprātīgai un nekad nezaudēt cilvēciskās īpašības.



Opozīcijai neizdodas apturēt jautājuma izlemšanu



Domes sēdes sākumā deputāts Normunds Audzišs (ZZS) tomēr aicināja izņemt no darba kārtības jautājumu par G.Rones apstiprināšanu amatā. Šādi viņš rīkojās klāt neesošā deputāta Aivara Circena (“Latvijas attīstībai) uzdevumā, kā arī atsaucās uz satrauktiem telefona zvaniem, kurus saņēmis no Stāmerienas iedzīvotājiem. N.Audzišs savu priekšlikumu pamatoja ar nepieciešamību vēlreiz izvērtēt iespējamās interešu konflikta pazīmes. Deputāti balsoja un neatbalstīja N.Audziša priekšlikumu.

N.Audzišs nolasīja A.Circena vēstuli, kas domāta kolēģiem deputātiem. Tajā viņš ir apšaubījis G.Rones kandidatūras atbilstību konkursa nolikuma prasībām, jo viņa “nekad nav strādājusi kādā valsts vai pašvaldības iestādē” un līdz ar to viņai nav šādas specifiskās pieredzes. Saikne ar tagadējās novada domes koalīciju gan viņai ir, jo vasarā notikušajās Gulbenes novada domes vēlēšanās ar 7. kārtas numuru G.Rone kā SIA “Lāčplēši-Moto” grāmatvede ir kandidējusi no Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) saraksta – izpētījis A.Circens. Taču SIA “Lāčplēši-Moto” vienīgais īpašnieks ir Ainārs Brezinskis – tagadējā novada domes sastāva deputāts no LRA. Viņš arī bija iekļauts komisijas sastāvā, kura vērtēja pretendentus pašvaldības izsludinātajā atklātajā konkursā uz Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja amatu. Te A.Circens pieļauj, ka varētu būt saskatāmas interešu konflikta pazīmes. Deputāts vienīgi ir nokļūdījies apgalvojumos, ka “nekur publiskajos datos G.Rone neuzrādās kā vadošā amatpersona”. Saskaņā ar “Lursoft” datiem viņa ir bijusi SIA “Lāčplēši-Moto” valdes locekle astoņus gadus. Uzsverams, ka tādējādi viņa ir bijusi uzņēmuma vadītāja, jo valdē ir tikai viens cilvēks. G.Rone šajā uzņēmumā valdes locekle bija līdz pagājušā gada 24.martam, kad šos pienākumus pārņēma Agnija Brezinska.



Guntrai Ronei ir astoņu gadu pieredze vadošā darbā



G.Rone domes sēdē pastāstīja, ka laikā, kad vadījusi “Lāčplēši-Moto”, viņas pakļautībā strādāja 12 cilvēki. Uzņēmuma darbības jomas tolaik bijušas: mazumtirdzniecība, telpu noma, zemes noma, autoserviss, elektrouzlādes stacijas pakalpojumu sniegšana, tūrisma vilcieniņu pakalpojuma sniegšana. Nodarbojusies ar līgumu slēgšanu, personāla atlasi, gatavojusi iepirkumu dokumentus, sadarbojusies ar kontrolējošajām iestādēm. G.Rone arī sacīja, ka Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājas amatā viņai būs nepieciešams daudz mācīties, tāpēc viņa cer uz kolēģu atbalstu, jo viņas mērķis ir “strādāt pēc vislabākās sirdsapziņas”.

G.Rone arī pauda, ka ir informēta par Stāmerienas pagasta gada budžetu, kas ir 330 000 eiro. Viņas redzējums par šo pagastu: “Tajā dzīvo Stāmerienas patrioti. Ir darba iespējas, ir atpūtas iespējas. Cilvēki atgriežas Stāmerienā, dibina ģimenes, ceļ mājas. Iedzīvotāji ir apmierināti. Pagastā veiksmīgi darbojas uzņēmēji, tūrisma joma. Stāmeriena ir kā mazā Šveice.”

Runājot par pirmajiem veicamajiem darbiem pārvaldnieces amatā un par 5-7 gadu nākotnes vīziju, G.Rone teica: “Iepazīšanās ar manu kolektīvu! Ar iestāžu vadītājiem, ar iedzīvotājiem, jo plānojas arī biedrības “Sateka” apkaimes darbnīca. Nepieciešams pabeigt iesāktos darbus, kas paredzēti pagastā šāgada budžeta ietvaros, un notiks jaunā budžeta plānošana nākamajam gadam. Nākotni Stāmerienā redzu ar darbavietām, sakoptu vidi, kur nav neviena pamesta zemesgabala, ar plaukstošu tūrismu, ar spēcīgām zemnieku saimniecībām un citām uzņēmējdarbības formām.”



Ainārs Brezinskis un komisija nepiekrīt pārmetumiem



Pēc N.Audziša lūguma tika atklāts vērtēšanas komisijas sastāvs atklātajam konkursam uz Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja amatu. Šajā komisijā bija novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis (LRA), vietniece Guna Švika (Jaunā konservatīvā partija), izpilddirektore Lienīte Reinsone, deputāts A.Brezinskis (LRA) un pašvaldības Personālvadības nodaļas vadītāja Vita Lāčkāja.

“Konkurss notika divās kārtās,” pastāstīja V.Lāčkāja. Pirmajā kārta tika izskatīti katra pretendenta iesniegtie dokumenti. Uz darba interviju tālāk otrajā atlases kārta tikuši aicināti 4 no 8 pretendentiem. Vērtēšana notika pēc punktu sistēmas. Visvairāk maksimālo punktu skaitu – 20 – varēja iegūt jautājumā, kas skar zināšanas un izpratni par pašvaldības iestādes administratīvo un saimniecisko vadību, tajā skaitā par budžeta plānošanu, izpildes kontroli, kā arī amata kompetencei aktuālo normatīvo aktu pārzināšanu. Pārējos jautājumos maksimāli varēja iegūt par 5 punktiem. No četriem pretendentiem vislielāko punktu skaitu kopsummā ieguva G.Rone.

V.Lāčkāja atklāja, ka konkursa komisijas vadītāja bija viņa un pirms komisijas darba uzsākšanas pretendentu atlases otrajā kārtā (pirms darba intervijām) ir jautājusi A.Brezinskim, vai viņam gadījumā nav interešu konflikta pazīmes, uz ko saņemta noraidoša atbilde. V.Lāčkāja arī uzsvēra, ka katra amatpersona pati izvērtē to, atrodas vai neatrodas interešu konfliktā. A.Brezinskis pats domes sēdē noraidīja pārmetumus. Viņš nenoliedza, ka G.Rone ir viņam piederošās SIA “Lāčplēši-Moto” grāmatvede, kur strādājot tikai divus vakarus nedēļā, bet pārējā laikā to pašu dara divās citās darbavietās. Taču grāmatvedi darbā uzņēmumā pieņem nevis viņš kā uzņēmuma īpašnieks, bet gan valdes loceklis, kas šajā gadījumā ir cits cilvēks – A.Brezinska.

N.Audzišs vaicāja, kā šo situāciju vērtē A.Caunītis. Viņš atbildēja izvairīgi. Diskusijā iesaistījās deputāts Intars Liepiņš (“Jaunā Vienotība”), kurš pauda – A.Caunīša amata aprakstā nav paredzēts interešu konflikta izvērtēšanas pienākums, ar to nodarbojas kompetenta iestāde.