Stāmerienas pils vadītāja neiztur pārbaudes laiku

Pēc trīs mēnešu pārbaudes laika nav pagarinātas līgumattiecības ar konkursa kārtībā izraudzīto Stāmerienas pils vadītāju rīdzinieci Andu Vītolu, kura darbu Gulbenes novada pašvaldībā bija uzsākusi pagājušā gada 9.novembrī.

Kā zināms, Stāmerienas pils ir pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienība. Aģentūras vadītāja Simona Sniķe “Dzirkstelei” stāsta: “Jau gandrīz mēnesi viņa vairs nestrādā pie mums. Mēs novērtējām A.Vītolas profesionalitāti tūrisma jomā, arī viņas pieredzi, bet varbūt viņas darbā pietrūka komandas līderības, komandas vadības. Šobrīd Stāmerienas pils vadību (pienākumu izpildi – red.) veic Edīte Siļķēna, kura no 1.februāra aģentūrā strādā kā projektu vadītāja Stāmerienas pilī kultūras jomā. Vienojāmies, ka viņa vadīs arī pili.”

A.Vītola “Dzirkstelei” darba attiecību izbeigšanu ar Gulbenes novada pašvaldību komentē tā: “Stratēģiskajā redzējumā, es domāju, mums bija absolūts konsensus (principiāla saskaņa – red.), bet taktiskajā redzējumā, kā mēs to visu varētu realizēt, šī pieeja atšķiras. Es nāku no citam struktūrām – no uzņēmējdarbības vides. Es varbūt esmu radusi strādāt citādā modelī. Visticamāk, tur mēs nevarējām atrast kopsaucēju. Lielais mērķis ir skaidrs. Bet kā nonākt līdz galarezultātam? Ir arī nianses. Ir Covid-19 pandēmija, kad visiem ir jācenšas maksimāli strādāt attālināti. Protams, pie tā vajadzētu arī pieturēties.”

Izvaicāta, vai tiks izsludināta atkārtota pretendentu atlase uz Stāmerienas pils vadītāja amatu, S.Sniķe sacīja – sakarā ar Covid-19 pandēmiju un ārkārtas situāciju nav pamata lielai steigai. “Skatīsimies, kā būs turpmāk,” viņa teic.

Stāmerienas pilī šobrīd strādā pieci pašvaldības darbinieki, no kuriem trīs veic tehniskos pienākumus, Inga Lapse ir tūrisma informācijas konsultante, kura organizē ekskursijas, un jau minēta E.Siļķēna. Gan I.Lapse, gan E.Siļķēna izcelsmē ir tieši no Stāmerienas pagasta.