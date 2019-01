Starptautiskās tūrisma izstādēs prezentēs arī Gulbenes novadu

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” jau vairākus gadus piedalās dažādās starptautiskās tūrisma izstādēs Latvijā un ārzemēs, lai ceļot gribētājus aicinātu apskatīt Gulbenes novadu. Arī šis gads nav izņēmums, tādēļ janvārī un februārī aģentūras pārstāvji dosies uz trīs izstādēm Baltijas valstīs. Par to informē Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” pārstāve Zane Logina.

Gulbenes novada tūrisma piedāvājums tiks prezentēts starptautiskajā tūrisma izstādē “Adventur 2019” Viļņā, Lietuvā, kas notiks no 25. līdz 27.janvārim, 26.starptautiskajā tūrisma izstādē - gadatirgū “Balttour 2019”, kas no 1. līdz 3.februārim norisināsies Rīgā, un starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest 2019”, kas no 8. līdz 10.februārim notiks Tallinā.

"Ikvienam izstādes apmeklētājam būs iespēja iepazīsties un saņemt 2019.gada Gulbenes novada tūrisma bukletus, uzzināt par jaunajiem tūrisma objektiem un dažādām atpūtas iespējām. Tāpat varēs saņemt informāciju par plānotajiem pasākumiem novadā un citiem īpašajiem piedāvājumiem, kā arī tiks aicināti doties uz tūrisma ralliju “P 37. Madona – Cesvaine – Gulbene”, kas notiks 18.maijā. Ar nelielu video tiks prezentēts arī Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”, kas ļaus ieskatīties centrā un aplūkot tajā esošās ierīces, kā arī plašāk uzzināt par ekskursiju piedāvājumiem pa Gulbenes dzelzceļa mezglu," atklāj speciāliste.

26.starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour 2019” kopā ar aģentūras pārstāvjiem piedalīsies arī Gulbenes novada tūrisma uzņēmēji. "Gardumus būs sarūpējis aktīvais zemnieku saimn iecības “Birzupes-2” saimnieks, kā arī bioloģiskās saimniecības “Lukstiņi” saimnieki, kas izstādes apmeklētājiem piedāvās iespēju iepazīties ar medus produkciju, papildus arī pastāstīs par ekskursiju iespējām savā saimniecībā. Papildus būs iespēja degustēt gardos produktus, ko būs sagādājuši lauku mājas “Pededzes” un “Ozolu maize” saimnieki. Savukārt leģendāros laupītājus no SIA “Gulbenes – Alūksnes Bānītis” varēs sastapt izstādēs Rīgā un Tallinā," stāsta Z.Logina.

Viņa atklāj, ka sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību ir izveidots jauns stends, kas starptautiskajās tūrisma izstādēs ļaus ikvienam sajust Gulbenes novada cilvēku viesmīlību un ienākt istabā, kurā būs apskatāmas video un bilžu galerijas ar novada tūrisma objektiem, varēs darboties pie vienas no Izglītojoša un interaktīva centra “Dzelzceļš un Tvaiks” ierīcēm un nesteidzīgi iepazīties ar tūrisma piedāvājumu Gulbenes novadā.

Aktuālo informāciju par tūrisma un atpūtas iespējām Gulbenes novadā var atrast mājas lapā www.visitgulbene.lv un sociālo tīkli platformās.