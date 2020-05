Staru akmens rotājas ar saktu

Iebraucot Staros, redzams liels akmens, kuru rotā uzraksts ar ciema nosaukumu - “Stari”.

Staru kultūras nama vadītāja Kintija Ostrovska, kura šobrīd ir bērna kopšanas atvaļinājumā, “Dzirkstelei” stāsta, ka doma par šādu uzrakstu bija senlolots sapnis. “Šis bija komandas darbs!” viņa uzsver.

Daukstu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Doņuks, kurš arī piedalījās šajā procesā, stāsta, ka šis akmens jau padomju gados ticis novietots konkrētajā vietā ar domu, ka to varētu rotāt ciema nosaukums.

“Meklējām risinājumu, kā būtu labāk un skaistāk. Kintija uzrunāja atsaukties jauniešus ar savām idejām un piedāvājumu. Vietējais puisis Valters Groza ir šīs zīmes idejas autors. Viņš mums iesūtīja skices, kā varētu izskatīties zīme. Viņam gan bija nedaudz citādāka skice, bet, kopīgi pārdomājot, veicot korekcijas, rezultātā nonācām, ka zīme ir saktas formā. Tā ir veidota no nerūsējošā metāla. To palīdzēja izgatavot SIA “Rubate metal”. Sākumā bija doma par zelta krāsas toni, jo ciema nosaukumu “Stari” var saistīt ar saules stariem un saule ir zelta krāsā, bet tomēr palikām pie pelēcīga toņa. Uz pelēka akmens šķiet, ka tas iederas labāk. Man arī pašam patīk, kā ir izdevies. Tā kā arī Daukstēs ir tāds pats akmens, ir doma turpināt iesākto,” stāsta U.Doņuks.