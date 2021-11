Staru bibliotēka svin 55 gadu jubileju un izdod Daukstu pagasta kalendāru

Daukstu pagasta Staru bibliotēka ir izveidojusi nākamā gada kalendāru, kurā teksta autori, fotogrāfi un sponsori ir Daukstu pagasta cilvēki. Šogad Staru bibliotēkai aprit 55 gadi, tāpēc Staru bibliotēkas vadītāja Sarmīte Stupāne ļoti vēlējās radīt kaut ko paliekošu, un viņai radās ideja par sienas kalendāru.



Sarmīte ir ļoti priecīga un pateicīga, jo, lai ideju realizētu, atsaucās daudzi cilvēki, kas saistīti ar Daukstu pagastu.Kopumā kalendāra veidošanā iesaistījās aptuveni 30 cilvēki. “Atsaucās pat no Anglijas, arī no Raiskuma. Patīk, ka iesaistījās gan jaunie, gan seniori. Patiess prieks, ka atsaucās no Daukstēm, Krapas, Elstēm, Stariem. Tas ir tik skaisti, ka viss pagasts iesaistījās, lai kalendārs taptu!” stāsta Sarmīte.

Viņa neslēpj, ka sākotnēji vienā mirklī “rokas nolaidušās”, jo trūcis finansējuma šīs idejas realizēšanai. “Bet labiem darbiem pat debesis sadodas rokās, un īstajā mirklī atradās cilvēki, kuri palīdzēja finansiāli. Viņi teica: tu dari labu darbu, mēs tevi atbalstīsim. Par to bija ļoti liels prieks!” ar smaidu atminas Sarmīte un saka īpašu paldies sponsoriem: Andrim Doņukam, Mārtiņam Neilandam, Aigaram Mednim, Gulbenes novada pašvaldībai (Staru kultūras nama vadītājam Edijam Frīdenbergam un Staru bibliotēkai), kā arī šoferiem Valdim Puriņam un Jānim Morozam, kas kalendārus atveda no Rīgas.

Tirāža ir 100 kalendāri. Tos saņems čaklākie bibliotēkas lasītāji, un, kā stāsta Sarmīte, pirmie jau tos saņēma uz valsts svētkiem.