Statistika: Valsts policijā reģistrētie notikumi Gulbenes novadā 19.jūlijā

Valsts policijas Gulbenes policijas iecirknī 19.jūlijā reģistrēti 9 notikumi, bijuši 7 izsaukumi. Reģistrēta 1 zādzība no mājokļa. Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti 8 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 7 bijuši par ātruma pārsniegšanu. Reģistrēts 1 ceļu satiksmes negadījums. Par to informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.