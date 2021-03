Suņu problēma

Sācies pavasaris. Sarosījušies suņu saimnieki. Vēl varētu pieciest tos nesavāktos suņu izkārnījumus... Tomēr katru reizi, kad dodos pastaigā uz Spārītes parku, sastopu daudzus suņu saimniekus, kuri staigā ar savu dzīvnieku bez pavadas! Sabiedriskā vietā taču nav ļauts suni staidzināt bez pavadas! Katru reizi staigājot, kāds suns pieskrien no aizmugures un nobiedē. Tomēr uz aizrādījumu saimniekam, jādzird, ka mans suns jau nekož. Dārgie suņu saimnieki, visi suņi reiz kož!

Tur ir pilns ar kamerām, vai tad tiešām neviens no PP neredz, kas par sviestu tur notiek? Nevar izvilkt savas pēcpuses no siltā ofisa un drusku pastaigāt pa parku un pakomtrolēt suņu saimniekus? Vai gaidīsiet, kamēr kādu sakodīs?

pirms stundas, 2021.03.25 10:10