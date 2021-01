Statistika: Valsts policijā reģistrētie notikumi Gulbenes novadā no 15. līdz 17.janvārim

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka no 15. līdz 17.janvārim Gulbenes policijas iecirknī reģistrēti 29 notikumi, bijuši 12 izsaukumi. Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti 7 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 3 bijuši par agresīvu braukšanu un 2 par ātruma pārsniegšanu. Reģistrēti 2 ceļu satiksmes negadījumi, vienā no tiem cietuši četri cilvēki.