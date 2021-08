Statistika: Valsts policijā reģistrētie notikumi Gulbenes novadā no 30.jūlija līdz 1.augustam

Valsts policijas Gulbenes policijas iecirknī laika posmā no 30.jūlija līdz 1.augustam reģistrēti 35 notikumi, bijuši 29 izsaukumi. Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti 25 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 12 bijuši par ātruma pārsniegšanu. Reģistrēti 5 ceļu satiksmes negadījumi, kuros bijuši divi cietušie - soļotājs un velosipēdists. 1 autovadītājs bijis alkohola reibumā. Par to informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.