Statistika: Valsts policijā reģistrētie notikumi Gulbenes novadā no 6. līdz 8.augustam

Valsts policijas Gulbenes policijas iecirknī laika posmā no 6. līdz 8.augustam reģistrēts 21 notikums, bijuši 17 izsaukumi. Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti 15 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 12 bijuši par ātruma pārsniegšanu. Reģistrēts 1 ceļu satiksmes negadījums. 1 autovadītājs bijis alkohola reibumā. Par to informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.