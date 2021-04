Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka 19.aprīlī Stradu pagastā kūla degusi 3 hektāru lielā platībā, savukārt Gulbenē blakus Līkajai ielai - 100 kvadrātmetru platībā.



Par kūlas dedzināšanu fiziskas personas var sodīt ar naudas sodu no 280 līdz 700 eiro, savukārt par zemes neapsaimniekošanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 140 līdz 700 eiro, juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro.