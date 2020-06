Sudala ezerā ielaidīs 14 000 zandarta mazuļu

Puse Sudala ezera atrodas Lejasciema pagastā, puse - Alūksnes novada Zeltiņu pagastā. Zeltiņu pagastā ezeru apsaimnieko Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “Alja”.

“Alja” realizē Zivju fonda projektus, kas paredz arī Sudala ezerā ielaist 14 000 zandarta mazuļus. Tam paredzētais Zivju fonda finansējums ir 2600 eiro, Alūksnes novada pašvaldības finansējums 957,40 eiro. Kopējās izmaksas – 3557,40 eiro.

“Aljas” direktors Māris Lietuvietis “Dzirkstelei” stāsta, ka Sudala ezerā viņi resursus papildina jau vairāk nekā piecus gadus. Tas notiek periodiski: divus gadus ezerā tiek laisti zandartu mazuļi un pēc tam divus gadus - līdaku mazuļi. “Ielaišanas apjoms katru gadu ir 14 000 zivju mazuļu gan līdakām, gan zandartiem. Sudala ezers ir piemērots zandartiem. Tie arī parādās zvejnieku lomos. Protams, visi ielaistie zivju mazuļi neizdzīvo. Jo lielāki zivju mazuļi, jo izdzīvojušo procents ir lielāks. Šie 14 000 zandartu mazuļu tiks ielaisti rudenī - septembra beigās vai oktobra sākumā. Tas atkarīgs no laika apstākļiem vasarā,” skaidro M.Lietuvietis.

Viņš stāsta, ka Sudala ezers pirms tam ir bijis spēcīgi noplicināts ar rūpniecisko zveju, bet tā tiek pieskatīta un ezers atkopjas. “Jāturpina tur pareizi saimniekot. Šo ezeru iecienījuši makšķernieki, kas brauc no Gulbenes puses, kā arī no Alūksnes un Smiltenes puses,” saka M.Lietuvietis.

Viņš norāda, ka makšķernieku būtiskākie pārkāpumi ir lomā paturēt vairāk zivju, nekā atļauj Ministru kabineta noteikumi. “Piemēram, grēko ar līdakām. Ņem vairāk par piecām līdakām, kā arī ņem tādas, kas nav sasniegušas atbilstošo izmēru. Ziemas periodā būtiski ir makšķerēšanas rīku skaita pārkāpumi: atļauts ir ar 2 makšķerēšanas rīkiem, bet makšķernieki mēdz likt pat 10 ūdas un vairāk,” saka M.Lietuvietis.