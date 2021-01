Sūdzas par slideno ceļu uz poligonu "Kaudzītes" Litenes pagastā

Kāds nejauši Litenes pagastā sastapts iedzīvotājs rosināja laikrakstu “Dzirkstele” apskatīt ceļu, kas ved uz atkritumu savākšanas poligonu “Kaudzītes”. Tas neesot kaisīts un šobrīd satiksmei esot bīstams.

No asfalta līdz minētajam poligonam ir zemes ceļš piecu kilometru garumā, kuru ikdienā izmanto gan atkritumu piegādātāji, gan vietējie iedzīvotāji.

Litenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš stāsta, ka pēdējās dienās ir silts, tāpēc ceļš tiešām ir apledojis. “Pagasta pārvaldījumā ir šī ceļa posms no bijušās dzelzceļa pārbrauktuves virzienā uz atkritumu pieņemšanas poligonu “Kaudzītes”. Vēl pagājušajā nedēļā veicām šī ceļa posma rievošanu, kas ir pasūtīts pakalpojums un pagastam izmaksā aptuveni 150 eiro. Bīstamākajās vietās pašu spēkiem veicām arī kaisīšanu. Tā kā sāls kaisīšana uz grunts ceļiem nav efektīva, tad izmantojām granti, kuru atvedām parastā piekabē. Mēs pagastā nevaram atļauties iegādāties kaisīšanas tehniku, jo tā ir ļoti dārga. Tomēr lietus ir darījis savu, un ceļš ir kļuvis slidens. Šobrīd sekojam līdzi laika prognozēm un, tā kā sola sniegu un nelielu salu, ceram uz to labāko. Šobrīd aizsūtīt tur rievotāju nozīmē naudu izmest vējā. Tā ir nedaudz dīvaina situācija, ka ceļš, kuru līdz “Kaudzītēm” visvairāk izmanto atkritumu savākšanas tehnika, turklāt ne tikai no mūsu novada, tomēr ir “uz pagasta kakla”. Iespēju robežās mēs visa gada garumā rūpējamies par šo ceļa posmu, un tas nebūt nav tajā sliktākajā stāvoklī,” saka V.Lapiņš.