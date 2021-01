Svētdien Latvijā atklāts 621 Covid-19 gadījums, Gulbenes novadā - 1 jauns gadījums

Svētdien Latvijā atklāts 621 jauns ar Covid-19 saslimušais un saņemta informācija par 12 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija. Gulbenes novadā aizvadītajā diennaktī reģistrēts 1 jauns gadījums. Pēdējās divās nedēļās Gulbene snovadā uz 4.janvāri reģistrēti 77 Covid-19 gadījumi.



Starp mirušajiem Latvijā pa vienam cilvēkam bijuši 55 līdz 60 un 90 līdz 95 gadus veci, četri cilvēki bija vecumā no 65 līdz 70 gadiem, trīs mirušie bijuši 70 līdz 80 gadus veci, bet vēl trīs - vecumā no 80 līdz 90 gadiem. Līdz šim Latvijā ziņots par 692 Covid-19 pacientu nāvi. Vakar valstī veikti 5550 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi izrādījušies 11,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Svētdien vēl pilnākas kļuvušas ar Covid-19 pacientiem jau tā pārpildītās slimnīcas. Pagājušajā diennaktī stacionēti 112 Covid-19 pacienti, savukārt no slimnīcām izrakstīti vien 52 pacienti, tostarp arī divi pārvesti.

Tādējādi kopumā Latvijas slimnīcās ārstējas 1213 ar Covid-19 sasirgušie, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati. No visiem stacionētajiem 1141 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, savukārt 72 ir ar smagu slimības gaitu, un tas ir līdz šim lielākais šādu pacientu skaits.

Kopumā kopš Covid-19 parādīšanās stacionārus pametuši 3660 Covid-19 pacienti.

Valstī līdz šim ar Covid-19 saslimuši 43 118 cilvēki. Savukārt aģentūras LETA parēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās kopumā inficējušās 11 783 personas, tātad vairāk nekā 30 000 reģistrēto inficēto atbilstoši SPKC vadlīnijām tiek klasificēti kā atveseļojušies.

Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā ir sasniegusi 613,7 gadījumus.