Svētku brīvdienās Gulbenes novadā pieķerti trīs dzērājšoferi

Laika posmā no 22. līdz 27.jūnijam Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā tika apturēti 19 automašīnu vadītāji un viens traktora vadītājs, kuri atradušies pie stūres alkohola reibumā.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonas veica pastiprinātu ceļu satiksmes uzraudzību, lai rūpētos par drošību un kārtību uz ceļiem. Profilaktisko pasākumu laikā īpaša uzmanība tika pievērsta tam vai transportlīdzekļu vadītāji pie stūres nav sēdušies alkohola, vai citu apreibinošos vielu ietekmē, kā arī tam, vai tiek ievērots atļautais braukšanas ātrums un citi ceļu satiksmes noteikumi.

“Līgosvētku brīvdienās Valsts policija Vidzemes reģiona pārvaldes Patruļpolicijas nodaļas un Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas par braukšanu reibumā aizturēja 19 automašīnu vadītājus, no tiem 11 autovadītāji transportlīdzekli vadīja bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Valmieras policijas iecirkņa (PI) apkalpojamā teritorijā tika apturēti trīs autovadītāji alkohola reibumā, Cēsu un Limbažu PI – četri šoferi, Madonas, Valkas, Gulbenes un Alūksnes PI – divi autovadītāji reibumā. Savukārt iereibušais traktora vadītājs apturēts Gulbenes iecirkņa apkalpojamā teritorijā,”informē VP Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

27 šoferi bijuši no 0,1 līdz 0,5 promiļu reibumā, 7 šoferi – no 0,5 līdz 1,5 promilei, 13 - no 1,5 un vairāk promiļu reibumā.

Līgosvētku brīvdienās Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā noformēti 570 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 331 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu, reģistrēti 60 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 18 cilvēki.