Svinīga Gulbenes 2.vidusskolas atklāšana pēc apjomīgā remonta

Sakārtota, moderna un skaista vide - šādas pārmaiņas piedzīvojusi Gulbenes 2.vidusskola pēc būvdarbu pabeigšanas. Aptaujātie vecāko klašu skolēnu “Dzirkstelei” atzīst, ka pēc remonta skolas telpas esot gaišas un tajās atrasties esot daudz patīkamāk. Gulbenes novada pašvaldība informē, ka, piesaistot Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējumu, ir veikta Gulbenes 2.vidusskolas mācību telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī gaiteņu, sanitāro mezglu, iekšējo inženiertīklu, ventilācijas sistēmu, ārējo ūdens un kanalizācijas komunikāciju pārbūve, lietusūdens kanalizācijas izbūve, teritorijas labiekārtošanas darbi un stāvlaukuma izveide. Tāpat ir iegādātas skolēniem atbilstošas ergonomiskas mēbeles, izveidots pietiekams apgaismojums klašu telpās, savukārt skolas inventārs papildināts ar jaunākajām tehnoloģijām, piemēram, interaktīvie ekrāni, planšetdatori un 3D printeris, kas gan atvieglos mācību procesu, gan padarīs to interesantāku.

Gulbenes 2.vidusskolas lielo pārmaiņu idejas autore ir Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja, kas līdz 1.oktobrim bija arī Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa. Svinīgajā pasākumā viņa klātesošajiem stāstīja, kā pirms sešiem gadiem ticis domāts par to, ko skolā vēlētos uzlabot. “Sākotnējie sapņi, šķiet, ar to, kas ir šodienas realitāte, bija diezgan pieticīgi. Gribējās sakārtot sporta laukumu, sporta zāli, aprīkot klases telpas ar mūsdienīgām mēbelēm un lai skolas vide būtu mūsdienīga. Bet, kad mēs parēķinājām savus resursus, iespējas, tad iznāca tā, ka paši ar saviem spēkiem mēs to būtu paveikuši pēc 17 gadiem. Tad sapratām, ka pēc šiem gadiem mūsu sapnis būs diezgan liela aizvēsture. Bet nāca palīgā cilvēki, kas prata ietērpt mūsu sapņus tehniskos risinājumos. Tapa tehniskie projekti. Paldies pašvaldībai, kura noticēja Gulbenes 2.vidusskolas ilgtspējībai, noticēja tam, ka redzam, kā skolai vajadzētu attīsties,” savā uzrunā teica E.Kanaviņa.

Viņa arī uzsvēra, ka šis gads būvdarbu jomā, kas nesis pārmaiņas, ir bijis vērtīgs skolas kolektīvam. “Tas mūs vēl vairāk saliedēja kā komandu, pavēra un ļāva ieraudzīt tās iespējas un kapacitātes, ko varbūt kādā ikdienas notikumu gaitā mēs nepamanījām. Šis gads mums, pedagogiem, deva motivāciju pamēģināt un uzdrīkstēties mācību procesu organizēt citādāk, varbūt daudz straujāk izkāpt no savas komforta zonas. Mēs kā kolektīvs nevienu brīdi nebijām prom no savas skolas, nevienu brīdi nejutāmies sašķelti daļiņās, lai tikai pārvarētu šo būvdarbu procesu,” teica E.Kanaviņa.

Savukārt Gulbenes 2.vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Inese Ubaga uzsvēra, ka “mēs kā skola visu laiku esam pārmaiņu procesā, šobrīd pārmaiņu procesā, kad vide ir sakārtota un pārmaiņas skar vadības augstākajā līmenī, bet, neņemot to vērā, skolā darbs notiek”. Viņa stāstīja, ka kolektīvs ir daudz domājis, kā strādāt citādāk, kas būtu tas, kas nepieciešams jaunajai paaudzei, ko viņi redz izglītībā un kas ir viņu vajadzības. “Skolā vairāk mēģināt raudzīties uz to, kas ir skolēnu vajadzības, nevis mūsu kā ļoti pieredzējušu pedagogu zināšanas par izglītību sistēmu. Domājam, kas ir tās citas lietas, ko piedāvāt. Informācija tagad ir visapkārt mums. Skolotājiem ir jāmāca izvērtēt informāciju, saprast, kura ir noderīga, ko pašam vajag un kā sevi vadīt savā izglītības procesā. Tas arī izdosies veiksmīgāk, jo vide mūs rosinās domāt un pilnveidoties,” uzsvēra I.Ubaga.

Pulcējoties visam skolas kolektīvām ārā pie skolas un trīs baltos mastos paceļot Latvijas, Gulbenes novada un Eiropas Savienības karogus, savu uzrunu teica arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Ulrika Naumova, kura cer, ka šis nav pēdējais ieguldījums ne šajā skolā, ne Gulbenes novada pašvaldībā. “Maināmies mēs, un jāmainās arī videi mums apkārt. Jauna, moderna, mūsdienīga mācību vide nav nekāda kaprīze, tā ir absolūta nepieciešamība, lai jums radītu vidi un vēlmi mācīties. Apzinoties šo nepieciešamību pēc modernas mācību vides, no 2013.gada valsts vispārējo izglītības iestāžu modernizēšanā ieguldījusi vairāk nekā 160 miljonus eiro. Pašvaldības kopā ieguldījušas vēl vairāk, lai sniegtu šādas iespējas mācīties modernā un mūsdienīgā mācību vidē,” teica U.Naumova.

E.Kanaviņa pateicās skolas kolektīvam par septiņiem kopā nostrādātiem un pavadītiem gadiem.

Projekta Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana kopējās izmaksas ir vairāk nekā 5 miljoni eiro. Projekta “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” gaitā jau ir veikta Gulbenes vispārējās izglītības iestāžu vajadzībām esošā internāta ēkas pārbūve, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona skrejceļu pārbūve, pabeigta Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vēsturiskās ēkas piebūves telpu atjaunošana un uzsākta pārējās vēsturiskās daļas mācību telpu pārbūve.