Ticīgie arī Gulbenē gaida informāciju par ikgadējo svētku norisi Aglonā

“Mēs lēnām gatavojamies. Nezinām gan, kā būs ar COVID-19 izplatību un ierobežojumiem valstī, tomēr ir doma doties svētceļojumā uz Aglonu kā katru gadu,” “Dzirkstelei” saka Gulbenes katoļu draudzes locekle Diāna Strupka.

Skaidrības pagaidām neesot, jo situācija valstī sakarā ar minētās infekcijas slimības izplatību arī ir mainīga. D.Strupka domā, ka ar savām teltīm bagāžā svētceļnieki iet varēs. Protams, pašiem būs jādomā par personisko drošību un sanitāro normu ievērošanu. Viņai kā ticīgam cilvēkam grūti iedomāties, ka gads varētu paiet bez Aglonas bazilikas apmeklēšanas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos.

Katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diacēzes mājaslapā pagaidām nav informācijas par gaidāmajiem svētkiem un to norises kārtību.

“Dzirkstele” sazinājās ar Aglonas novada domes priekšsēdētāju Juri Butēvicu, kurš sacīja – lai interesējoties par Aglonas svētku programmu pēc 17.jūlija, kad Aglonā būs notikusi sanāksme par šo tēmu ar Tieslietu ministrijas pārstāvju klātbūtni. Tieslietu ministrijas mājaslapā ir lasāms, ka jau 2.jūlijā ir notikusi viena šāda ministrijas rīkota sanāksme, kurā runāts par šāgada pasākuma norisi, ņemot vērā Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus. Sanāksmē piedalījās Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles dienesta, Iekšlietu ministrijas un Romas Katoļu baznīcas Latvijā pārstāvji. Norādīts arī, ka precīzāki norādījumi par svētku laikā noteiktajiem ierobežojumiem un ievērojamajiem drošības pasākumiem sekos pēc 20.jūlija.

Ministrija norādījusi: “Atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma un COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumam Ministru kabinets ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatību, tajā skaitā pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kas attiecināmi arī uz reliģiskās darbības veikšanas vietām. Līdz ar to arī Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā, kas notiks no 12. līdz 15.augustam, būs jāievēro Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi.” Pausts, ka, respektējot ticīgo vēlmi piedalīties 14. un 15.augustā dievkalpojumos Aglonā, svētki arī šogad notiks.

Jāatgādina, ka Aglonas bazilika ir ne vien Latgales, bet arī visas Latvijas lielākā un nozīmīgākā svētvieta. Bazilikas ēku, kā arī tai piegulošo klosteri 1768.gadā sāka celt dominikāņu mūki. Centrālā vieta bazilikā ir Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētgleznai, pie kuras ticīgie ir izlūguši daudzus brīnumus. Saeima 1995.gada 12.septembrī pieņēma likumu “Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā”. Likumā noteikts, ka Aglona ir starptautiskas nozīmes svētvieta, kas ir arī Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa.