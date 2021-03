Tiesas spriedums – gulbenietim septiņi gadi cietumā par divu vīriešu nonāvēšanu

Ar brīvības atņemšanu uz septiņiem gadiem un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem ir notiesāts 1954.gadā dzimušais gulbenietis Mārtiņš Stāmers apsūdzībā par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bija par iemeslu divu vīriešu nāvei.

Šāds spriedums tika paziņots Vidzemes rajona tiesā Madonā 19.februārī, informē tiesa. M.Stāmers tika apcietināts tiesas zālē.

“Es neesmu apmierināta ar piespriesto sodu,” “Dzirkstelei” saka 87 gadus vecā gulbeniete Austra Gagaine, kura ir māte vienam no zvērīgas piekaušanas rezultātā mirušajiem vīriešiem – 1969.gadā dzimušajam Ilmāram. Sēdē, kurā tika pasludināts pirmās tiesu instances spriedums šajā lietā, A.Gagaine piedalīties nevarēja slimības dēļ. A.Gagaine stāsta, ka pēc dēla nāves viņa ir kļuvusi par 1. grupas invalīdi, sērojot par dēlu, pusotru gadu pēc viņa nāves miris ir A.Gagaines dzīvesbiedrs Imants.

19.februāra tiesas sēdei A. Gagaine ar savu juridisko pārstāvi bija nosūtījusi vēstuli, kurā izteikusi viedokli, ka M.Stāmeram ir piespriežams pats bargākais sods. “Viņa dēļ dzīvība izdzisa diviem nevainīgiem cilvēkiem,” saka A. Gagaine. Viņa paliek pie savas versijas, ka viņas dēls tika piekauts par to, ka M.Stāmeram netika dota iespēja īstenot ieceri par koku ciršanu Gagaiņu ģimenes mežā. Tiesā gan šī versija apstiprinājumu nav guvusi.

Jau rakstījām, ka 2019.gada 17. maijā Gagaiņu dzimtas dārzā nelūgts ieradās M.Stāmers un piemetās par kompanjonu kopīgai iedzeršanai ar dārza saimnieku – 1969.gadā dzimušo Ilmāru – un viņa draugu – 1961.gadā dzimušo Guntaru. Miermīlīga pasēdēšana negaidīti beidzās ar kautiņu un divu iesaistīto nāvi. Šajā sakarā 1954.gadā dzimušais vīrietis tika apsūdzēts saskaņā ar Krimināllikuma 125.panta 3.daļu, kas paredz brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem vai bez tās. Jau pirmajā tiesas sēdē M.Stāmers sacīja, ka savu vainu pilnībā atzīst. Tāpat atzīst arī pieteiktās materiālās pretenzijas saistībā ar abu bojā gājušo bēru izdevumiem un viņu piederīgajiem sniegto juridisko palīdzību un atbalstu no Juridiskās palīdzības administrācijas. Taču apsūdzētais neatzīst morālā kaitējuma kompensāciju 70 000 eiro apmērā, kuru tiesā ir pieteikusi mirušā 1969.gadā dzimušā vīrieša māte.

Sākotnēji viena no versijām bija, ka konflikts izcēlies, vīriešiem sastrīdoties par tobrīd gaidāmo hokeja maču starp Latvijas un Krievijas komandām pasaules čempionātā. Tas tiesā nav apstiprinājies.