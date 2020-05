Tirzas pagastā aizdegas stārķa ligzda un elektrības balsts

Laika posmā no 5.maija plkst. 6.30 līdz 6.maijam plkst. 6.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma deviņus izsaukumus – piecus uz ugunsgrēku dzēšanu, divus uz glābšanas darbiem, bet vēl divi bija maldinājumi. Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Tirzas pagastā, kur dega stārķa ligzda un elektrības balsts. VUGD brīdina - ja zemes īpašnieks neveic savā īpašumā pasākumus, piemēram, zāles pļaušanu, lai tajā nenotiktu kūlas degšana, tad fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskām personām – no 280 līdz 1400 eiro.