Gulbenes novada pašvaldības Sporta un Kultūras pārvaldes vadītāju mēnešalga pagaidām paliks nemainīga. Vietējie deputāti novada domes 24.septembra sēdē balsoja bez diskusijām.

Par algas palielināšanu katrai no šīm amatpersonām bija 7 deputāti. Pret to, lai Kultūras pārvaldes vadītājai Gundegai Ķikustei palielinātu algu, balsoja 5 deputāti, bet 4 atturējās. Pret to, lai palielinātu algu Sporta pārvaldes vadītājam Laurim Krēmeram, balsoja 4 deputāti, 4 atturējās, 1 deputāts nebalsoja.

Jau rakstījām, ka L.Krēmeram bija plānots ar 1.oktobri noteikt 1725 eiro mēnešalgu (1469 eiro vietā), G.Ķikustei – 1763 eiro (1469 eiro vietā).

Šis ir jau otrais piegājiens, kad domes sēdē izgāžas balsojums par algu palielināšanu šīm divām amatpersonām. Iepriekš par to deputāti nenobalsoja novada domes 30.jūnija sēdē.

Pēc 24.septembra domes sēdes pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone deputātus informēja, ka nākamgad pašvaldības budžets “absolūtos skaitļos” būšot mazāks par 2,3 miljoniem eiro salīdzinājumā ar šo budžeta gadu. Tas izrietot no prognozēm, ka samazināsies ieņēmumi no ienākumu nodokļa. L.Reinsone arī akcentēja, ka ar 2021.gada 1.janvāri Latvijā minimālā alga būs 500 eiro (pašreizējo 430 eiro vietā). No tā izrietot secinājums, ka sociālajā jomā būs nepieciešams krietni lielāks finansējums sociālo pabalstu nodrošināšanai. “Līdz ar to rosināšu uzsākt sarunas par pašvaldības iestāžu, struktūrvienību pieprasījumiem, kas būtu mūsu nākamā gada vajadzība,” teica L.Reinsone.

Deputāte Larisa Cīrule kontekstā ar minimālās algas palielināšanu ar nākamo gadu vērsa kolēģu uzmanību uz to, ka pašvaldībā tad vairs darbinieku vērtēšanas sistēma “reāli nestrādās”. Viņasprāt, pirmkārt, jādomā par vissliktāk atalgotajiem. Necilvēcīgi, kā uzskata L.Cīrule, ir darbiniekam ar algas likmi, kas mazāka par pusslodzi, prasīt, lai viņš strādātu kā pilnu slodzi. “Prasības jau nemazinās! Prasības ir stipri lielākas, salīdzinot ar to, ko maksājam!” komentēja L.Cīrule. L.Reinsone teica, ka tā nevajadzētu būt. Ja tādi piemēri tomēr ir, tad tie liecinot, ka darba devējs pārkāpj likumu. L.Cīrule pauda – tā ir situācija kopumā novada pašvaldībā.

Pašvaldībai galvenais ir nodrošināt pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Taču jāsaprot arī, ka ne vienmēr tas ir saistīts ar pilnu darba slodzi. Valstī kopumā arvien vairāk tiek praktizēta pakalpojumu nodrošināšana noteiktās dienās, noteikta laikā. “Tā ir izšķiršanās. Noteikti par to būs daudz jādomā. Vēl jo vairāk, ņemot vērā, ka pašvaldības budžeta līdzekļi būtiski samazināsies. Būs jāizsver, kas ir prioritātes un ko mēs vēlamies,” viņa teica.

Svarīgi esot izlīdzināt atlīdzības sistēmu novada pašvaldībā un vēl arvien uzturēt šo sistēmu aktuālu – skaidroja L.Reinsone, runājot par pašvaldības darbinieku atalgojumu nākamajā gadā. “Ir varianti. Ir jāsaprot deputātu domas,” sacīja L.Reinsone. Pašvaldībai nekas cits neatliek, kā saglabāt esošo atalgojuma sistēmu, jo Valsts kanceleja nav nākusi klajā ar jaunu amatu katalogu. “Mēs šobrīd vadāmies no tā,” sacīja L.Reinsone. Viens no variantiem esot palielināt minimālo algu attiecīgi visām tām mēnešalgu grupām, kurām alga ir mazāka par nākamgad noteikto minimālo mēnešalgu. Tomēr esot loģiski pārskatīt visas mēnešalgu grupas – pauda LReinsone. Tādējādi skaidri tiktu pateikts: esi augstākā mēnešalgu grupā - ir sarežģītāki pienākumi, ir lielāka atbildība. “Nedrīkst izveidoties situācija, ka speciālists, kas tiek klasificēts augstāk, saņem mazāku atalgojumu nekā speciālists zemāk,” pauda L.Reinsone.