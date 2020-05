Raiņa ielas un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji jau gadiem ir cīnījušies par pārejas ierīkošanu pāri dzelzceļa sliedēm. Beidzot ir sākušies darbi pie dzelzceļa gājēju pārējas būvniecības.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka tā kā pašvaldība nevar neko darīt dzelzceļa aizsargjoslā, tad par iedzīvotāju lūgumu – ierīkot pāreju, tika informēts arī “Latvijas Dzelzceļš”. Kad atbrauca “Latvijas Dzelzceļa” komisija, tad kopā ar Gulbenes pilsētas pārvaldes darbiniekiem viņi tikās ar iedzīvotājiem, lai pārrunātu šo iespēju. Toreiz tika norunāts, ka pāreja uzreiz netiks ierīkota, bet gan mēģinās iet soli pa solim.

Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš “Dzirkstelei” stāsta, ka iepirkumā uzvarēja un būvdarbus veic SIA “Ambergold” par līgumcenu 18245,63 bez PVN. Līgums noslēgts/parakstīts šī gada 5.februārī. Darbi pilnībā jāpaveic 120 dienu laikā no brīža, kad saņemta būvatļauja. Būvuzraudzību veic SIA “KEM”.

Būvdarbu gaitā paredzēta dzelzceļa gājēju pārejas būvniecība. Segums - betona bruģakmens 90 kvadrātmetri. Paredzēts izbūvēt divas caurtekas, kā arī izbūvēt apgaismojumu no Vidus ielas līdz dzelzceļa sliedēm. Būs četri apgaismes balsti ar LED apgaismojumu. “Dzelzceļa pāreja būs apgaismota. Tiks izbūvēts gājēju “labirints” pie sliežu šķērsojumiem līdzīgi kā pārbūvētajā Brīvības ielas dzelzceļa šķērsojumā. Finanšu līdzekļi ir no pašvaldības budžeta. “Latvijas Dzelzceļš” par saviem līdzekļiem veiks gājēju pārejas izbūvi daļā starp sliedēm,” stāsta G.Āboliņš.