Trešdien Gulbenes novadā reģistrēti 3 jauni Covid-19 gadījumi, Latvijā - 296 gadījumi

Trešdien Latvijā atklāti 296 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par sešu saslimušo nāvi, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Gulbenes novadā trešdien reģistrēti 3 jauni Covid-19 gadījumi. Otrdien Gulbenes novadā saslimšanas gadījumi netika reģistrēti. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 3.jūniju reģistrēti 28 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 3.jūniju ir 142.



Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā pēdējās diennakts laikā ir samazinājies no 241,3 līdz 230,7 gadījumiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir sarucis no 3,3% līdz 2,5%.

Trešdien ziņots par sešiem mirušiem Covid-19 slimniekiem, no kuriem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 134 162 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2392 ar šo slimību sasirgušie. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāti kopumā 4368 Covid-19 gadījumi.