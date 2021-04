Trešdien Gulbenes novadā reģistrēti 30 Covid-19 gadījumi

Trešdien, veicot līdz šim lielāko Covid-19 testu skaita diennaktī, Latvijā atklāti kopumā 740 Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 17 sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija. Diennakts laikā Latvijā veikti 24 155 Covid-19 testi un pozitīvi no tiem bijuši 3,1%, kamēr dienu iepriekš šis rādītājs bija 2,8%.

Gulbenes novadā trešdien reģistrēti 30 jauni Covid-19 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 8.aprīli reģistrēti 175 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 8.aprīli ir 885, kas novadu pēc šī rādītāja ierindo 4.vietā Latvijā.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 105 916. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 6440 Covid-19 gadījumi, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības ar Covid-19 rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušajā diennaktī ir pieaudzis no 330,6 gadījumiem līdz 337,6 gadījumiem.

Aizvadītajā diennaktī arī reģistrēts ievērojams ar Covid-19 sasirgušo nāves gadījumu skaits. Iepriekš tas bijis lielāks par 17 gadījumiem 10.martā, kad tika ziņots par 21 nāves gadījumu.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem divi cilvēki bijuši vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 1963 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, kas ir 1,85% no visiem apstiprinātajiem saslimšanas ar Covid-19 gadījumiem.