Trešdien Gulbenes novadā reģistrēti 5 jauni Covid-19 gadījumi, Latvijā - 348 jauni gadījumi

Trešdien Latvijā atklāti 348 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi un ziņots par septiņu saslimušo nāvi, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā.

Gulbenes novadā trešdien reģistrēti 5 jauni Covid-19 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 27.maiju reģistrēti 45 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 27.maiju ir 228.



Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs Latvijā uz 100 000 iedzīvotāju trešdien ir sarucis līdz 307,8 gadījumiem, kas ir zemākais rādītājs pēdējā pusgada laikā. Kumulatīvā rādītāja visai strauja samazināšanās Latvijā ir vērojama aptuveni pēdējās nedēļas laikā, jo vēl 19.maijā tas bija 448,8.

Iepriekš Ministru kabinets bija lēmis, ka, divu nedēļu kumulatīvo gadījumu skaitam uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedzot 320, varētu atsākt individuālos muzeju, bibliotēku un kultūrvietu apmeklējumus, nodrošinot 25 kvadrātmetrus uz vienu personu.

Arī sporta treniņu norise svaigā gaisā līdz 20 personām bez ģērbtuvju izmantošanas varētu norisināties, ja Latvijas Covid-19 divu nedēļu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniegs 320 slieksni, iepriekš lēma Ministru kabinetā.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 13 512 Covid-19 testi, un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 2,6%.

Trešdien ziņots par septiņu ar Covid-19 sasirgušo nāvi. Viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2355 cilvēki, kuriem bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 132 258 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā atklāts 5871 Covid-19 gadījums, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Pēdējo reizi 14 dienās saslimušo skaits bija zem 6000 robežas 26.novembrī.