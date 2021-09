Trešdien Gulbenes novadā reģistrēti 7 jauni Covid-19 gadījumi

Trešdien Latvijā reģistrēti 1208 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 11 Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.



Gulbenes novadā trešdien reģistrēti 7 jauni Covid-19 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 30.septembri reģistrēti 64 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 30.septembri ir 326,2.

Vēl dienu iepriekš Latvijā atklāja 1203 jaunus inficēšanās gadījumus, tādējādi otro dienu pēc kārtas jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits Latvijā pārsniedz 1200. Šāds inficēto skaits ir starp desmit augstākajiem rādītājiem, kāds vienas dienas laikā fiksēts Latvijā.

Līdz ar to strauju augšupeju Latvijā turpina saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs, kas pēdējās diennakts laikā ir pieaudzis no 454,1 līdz 486,5 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju. Aptuveni tik augsts šis rādītājs bija iepriekšējā Covid-19 viļņa augšupejas laikā pagājušā gada decembra vidū un viļņa lejupejas laikā marta sākumā. Līdz šim augstākais kumulatīvais rādītājs tika sasniegts janvāra pirmajā pusē, kad tas bija nedaudz zem 700.

No visiem vakar reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 991 atklāti nevakcinēto vai vakcinācijas kursu nepabeigušo vidū, bet 217 sasirgušie bijuši vakcinēti.

Trešdien Latvijā reģistrēti 11 Covid-19 pacientu nāves gadījumi, no kuriem viens cilvēks bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem, divi - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, un vēl trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Trešdien Latvijā kopumā veikti 28 442 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 4,2%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 158 291 cilvēkam, bet miruši 2717 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 9210 personas. Pēdējo reizi divās nedēļās saslimušo kopskaits pārsniedza 9000 5.martā, kad šis rādītājs bija 9374.