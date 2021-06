Trešdien Gulbenes novadā reģistrēts 1 jauns Covid-19 gadījums, Latvijā - 196 gadījumi

Trešdien Latvijā atklāti 196 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 15 saslimušo nāvi, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Gulbenes novadā trešdien reģistrēts 1 jauns Covid-19 gadījums. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 10.jūniju reģistrēti 14 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 10.jūniju ir 71.



Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs Latvijā uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir samazinājies no 183,7 līdz 175,7 gadījumiem. Pagājušajā diennaktī veikti kopumā 10 080 Covid-19 testi un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem kopš aizvakardienas ir saglabājies 1,9%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 135 584 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2443 ar šo slimību sasirgušie.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl trīs - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. Iepriekš vēl lielāks nāves gadījumu skaits tika reģistrēts 19.maijā, kad SPKC ziņoja par 18 mirušajiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāti kopumā 3326 Covid-19 gadījumi. Pārējie inficētie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.