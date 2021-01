Trešdien Latvijā atklāti 1374 jauni Covid-19 gadījumi; Gulbenes novadā - 7 gadījumi

Trešdien Latvijā atklāti 1374 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, kas ir otrs lielākais līdz šim vienas dienas laikā reģistrētais saslimušo skaits, savukārt diennakts laikā stacionēto pacientu skaits sasniedzis jaunu rekordu, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija. Vēl augstāks diennaktī atklāto Covid-19 gadījumu skaits bija pērn 31.decembrī, kad tika atklāts 1861 Covid-19 gadījums. Gulbenes novadā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 7 jauni gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā reģistrēti 69 gadījumi, liecina SPKC informācija.

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 36 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi Latvijā. Arī šis ir otrs augstākais diennaktī reģistrēto Covi-19 pacientu nāvju skaits. Iepriekš šis rādītājs bijis augstāks 27.decembrī, kad tika reģistrēti 44 ar Covid-19 sasirgušo nāves gadījumi. Starp mirušajiem viens cilvēks ir vecumā no 45 līdz 50 gadiem, divi - vecumā no 55 līdz 60 gadiem, četri - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, deviņi - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, piecpadsmit vecumā no 80 līdz 90 gadiem un vēl pieci vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Līdz šim Latvijā ziņots par 790 Covid-19 pacientu nāvi. Miruši nepilni 1,7% no reģistrētajiem inficētajiem.

Vakar Latvijā veikti 13 525 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 10,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Pagājušajā diennaktī stacionēti 178 Covid-19 pacienti, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī stacionēto skaits, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Kopumā patlaban stacionāros ārstējas 1174 ar Covid-19 sasirgušie. No visiem stacionētajiem 1109 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 65 - ar smagu slimības gaitu, kas ir par vienu pacientu mazāk nekā trešdien.

Tikmēr aizvadītās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 124 Covid-19 pacienti, tostarp septiņi pārvesti. Savukārt kopš Covid-19 parādīšanās stacionārus pametuši kopumā 3926 ar Covid-19 sasirgušie.

Valstī līdz šim ar Covid-19 saslimuši 46 545 cilvēki. Aģentūras LETA parēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās kopumā inficējušās 11 791 personas.

Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā ir sasniegusi 618,1 gadījumu.