Trešdien Latvijā atklāti 742 jauni Covid-19 gadījumi, Gulbenes novadā - 5 gadījumi

SPKC informē, ka trešdien Latvijā atklāti 742 jauni Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 31 ar koronavīrusu sasirguša cilvēka nāvi. Gulbenes novadā reģistrēti 5 jauni gadījumi.



Starp mirušajiem Latvijā divi cilvēki ir vecumā no 50 līdz 60 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, desmit - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, 12 - vecumā no 80 līdz 90 gadiem un vēl seši - vecumā no 90 līdz 100 gadiem.

Trešdien Latvijā veikti 11 818 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī sarucis no 10% līdz 6,3%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 69 400, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1281, kas ir 1,85% no visiem inficētajiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 10 690 personas. Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 560,4 gadījumi.

Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās šogad pirmo reizi ir mazāks par 1000 - tajās ārstējas 995 sasirgušie, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Aizvadītajā diennaktī slimnīcās ievietoti 90 Covid-19 pacienti, savukārt no tām izrakstīti 105 pacienti, tostarp trīs pārvesti. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) vēstīja, ka vakar arī saņemta informācija par 31 ar koronavīrusu sasirguša cilvēka nāvi.

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 898 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, kas ir par 27 sasirgušajiem mazāk nekā dienu iepriekš. Tikmēr smagā stāvoklī esošo Covid-19 pacientu skaits ir samazinājies par pieciem - līdz 97 pacientiem.

Kopš Covid-19 parādīšanās Latvijā kopumā 6527 sasirgušie pametuši stacionārus.