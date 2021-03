Trešdien Latvijā reģistrēti 606 jauni Covid-19 gadījumi, Gulbenes novadā - 10 gadījumi

Trešdien Latvijā reģistrēti 606 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 13 saslimušo personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.



Gulbenes novadā trešdien reģistrēti 10 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 25.martu reģistrēti 180 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 25.martu ir 910, kas novadu pēc šī rādītāja ierindo 4.vietā Latvijā.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju patlaban ir nokrities no 379,2 otrdien līdz 377,5 trešdien. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā valstī atklāti 7202 Covid-19 gadījumi.

No aizvadītājā diennaktī Latvijā mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 30 līdz 39 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Diennakts laikā Latvijā veikti 17 518 Covid-19 testi un pozitīvi no tiem bijuši 3,5%.

Latvijā līdz šim reģistrēti 99 476 Covid-19 gadījumi.