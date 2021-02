Trešdien Latvijā reģistrēti 708 Covid-19 gadījumi, Gulbenes novadā - 13 gadījumi

Trešdien Latvijā atklāti 708 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 13 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija. Gulbenes novadā reģistrēti 13 gadījumi.



Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 18.februāri reģistrēts 161 gadījums. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem uz 18.februāri ir 814, kas novadu pēc šī rādītāja ierindo 16.vietā Latvijā.

Starp mirušajiem Latvijā divi cilvēki bijuši vecumā no 60 līdz 70 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, astoņi - vecumā no 80 līdz 90 gadiem, divi - vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Trešdien Latvijā veikti 10 929 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī nokrities no 7,7% līdz 6,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 79 351, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1521 jeb 1,92% no reģistrētajiem inficētajiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 9951 personas. 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 521,6 gadījumi.