Trīs ar COVID-19 saslimušie no Gulbenes novada ārstējas slimnīcā Rīgā

Nacionālais veselības dienests “Dzirksteli” informē, ka kopumā uz 3.augustu stacionāros atrodas seši COVID-19 pozitīvi pacienti, kuri stacionēti Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā, trīs no tiem ir no Gulbenes novada.

Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja “Dzirkstelei” stāsta, ka jaunie inficēšanās gadījumi ir saistīti ar iepriekš reģistrēto COVID-19 slimnieku kontaktpersonām.

Tas ir viens lielais sākotnējais infekcijas perēklis, kas bija saistīts ar ģimenes kontaktiem un kur attiecīgi saslima arī Valsts darba inspekcijas darbinieces. “Dzirkstele” jau rakstīja, ka savstarpējo ģimenes kontaktpersonu vidū ir bijis cilvēks, kas atgriezies no ārvalstīm, un tā nebija valsts, kura iekļauta sarkanajā vai dzeltenajā sarakstā.

Par to, kāpēc pie mums saslimušo skaits turpina palielināties, I.Arāja skaidro, ka Gulbenes novadā ir šis lielais infekcijas perēklis ar ļoti daudzām kontaktpersonām. “Ģimenes kontaktu skaitliski ir bijis daudz. Un katrai kontaktpersonai, kura saslimst, tiek noteiktas papildus kontaktpersonas. Un kaut kas atkal no jauna nāk klāt. Kontaktpersonai jau ir lielāks risks saslimt,” saka I.Arāja.

Viņa norāda, ka pagājušās nedēļas nogalē Gulbenes novadā ir izdalīts arī vēl otrs atsevišķs COVID-19 saslimšanas gadījums, kas saistīts ar atgriešanos no ārvalstīm. Persona atgriezusies no valsts, kurā saslimstības kumulatīvais rādītājs ir zem 16. “Attiecīgi ir noteiktas šīs personas kontaktpersonas,” stāsta I.Arāja.

Uz jautājumu, vai Gulbenes novadā COVID-19 izplatība kļūst jau nekontrolējama, viņa atbild: “Katram jaunajam gadījumam, kas nāk klāt, ir uzsākta epidemioloģiskā izmeklēšana, un attiecīgi katram noteiktas kontaktpersonas. Saslimušie atrodas ģimenes ārsta uzraudzībā,” saka I.Arāja.

Viņa skaidro, ka saslimušajiem ar COVID-19 atveseļošanās ilgums ir dažāds. Vienam tā ir nedēļa, citam – mēnesis. “Jāskatās, cik vieglā vai smagā formā, cik daudz vīruss organismā ir savairojies, kāda ir organisma reakcija. Ja ir vēl papildus hroniska saslimšana, tad tas ir kā papildus riska faktors,” skaidro I.Arāja.

Viņa atgādina, ka COVID-19 profilakses pasākumi ir bieža roku mazgāšana, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi. Vaicājot, vai iespējams saslimt, ja garām pa gaiteni paiet COVID-19 slimnieks un nošķaudās, jo tieši šādu versiju par saslimšanu ar COVID-19 izplata viena no saslimušajām personām, I.Arāja skaidro, ka uz to viennozīmīgi nevar atbildēt. “Jāskatās, cik daudz simptomu izdala pats saslimušais– vai stipri klepo un galvenais, cik tuvs un ilgs kontakts ir bijis. Šie visi faktori jāņem vērā, bet, ja paiet koridorā garām, tas ir īslaicīgais kontakts, nevar tā saslimt,” saka I.Arāja.

Pārkāpumi nav konstatēti

Valsts policijas Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece Lāsma Kazjukoviča “Dzirkstelei” saka, ka līdz šim nav konstatēts, ka kāds būtu pārkāpis karantīnas noteikumus. “Turpinām pārbaudīt, pārkāpumu nav. Tiem, kuriem jāievēro karantīna, kuri ir slimi, vai tiem, kuriem jāievēro pašizolācija, tie arī ievēro. Jā, mēs saņemam telefona zvanus, un cilvēki ziņo, ka kāds neievēro pašizolāciju, vai ir redzēts kaut kur ejot. Bet tie, kuriem jāievēro pašizolācija, drīkst iziet pastaigāties, arī uz veikalu drīkst aiziet,” stāsta L.Kazjukoviča.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis “Dzirkstelei” saka, ka līdz šim neviens no tiem, kuriem ir jāievēro karantīna vai pašizolācija, nav vērsušies pašvaldībā pēc palīdzības dzīvojamās platības ierādīšanā uz laiku.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka saslimstība ar COVID-19 Gulbenes novadā pirmo reizi tika konstatēta 22.jūlijā.

Uzziņai

Ir pierādīts, ka ar COVID-19 inficētais cilvēks ir infekciozs brīdī, kad viņam parādās gripai līdzīgi simptomi. Bet joprojām nav izdevies ar pierādījumiem pamatot vai noliegt to, ka inficētais cilvēks bez simptomiem var vai nevar inficēt citus. Tādēļ cilvēkiem, kuri apmeklējuši ārvalstis, rekomendē sekot savam veselības stāvoklim 14 dienas kopš izbraukšanas brīža no šīs teritorijas.

Jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas COVID-19 inkubācijas periods tiek lēsts no 2 līdz 14 dienām, un visbiežāk saslimšanas simptomi parādās 5 dienu laikā. COVID-19 raksturīgākās slimības pazīmes ir elpceļu slimības pazīmes - paaugstināta temperatūra, klepus, iekaisusi rīkle un apgrūtināta elpošana.

Avots: Spkc.lv