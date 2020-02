Trīs dienas būs Gulbenes novada svētki - "Izgaršo Gulbeni"

Jūlija beigās, kad ierasts svinēt Gulbenes pilsētas svētkus, šogad Gulbenes novada pašvaldība rīkos Gulbenes novada svētkus “Izgaršo Gulbeni”. Par to informē "gulbene.lv". Pasākuma apmeklētājiem piedāvās daudzveidīgu programmu trīs dienas – no 24. līdz 26.jūlijam. "Ikvienam būs iespēja izgaršot Gulbeni caur mūziku, mākslu, dažādām sporta aktivitātēm, koncertiem, ballēm, ēdieniem un dzērieniem, svētku gājienu, teātri, andelēm un tirdziņiem, aktivitātēm visai ģimenei, radošajām darbnīcām un citām norisēm. Esam gatavi izziņot svētku plānu, vēršot uzmanību uz to, ka programma tiks papildināta," informē pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane. Piektdien, 24.jūlijā, starts tiks dots starptautiskajam mākslas festivālam un konferencei “Divi Jūliji”. Vakarpusē Vecgulbenes muižas parkā koncertēs ģitārists Mārcis Auziņš un ritma grupa “Perpetuum Ritmico”, ballē spēlēs grupa “Lauku muzikanti”. Savukārt svētku ieskaņu koncertā “Latvijas dvēseles dziesmas” Gulbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā uzstāsies “Trio Angelicus” – Elīna Šimkus (soprāns), Sondra Lejmalniece (flauta), Ieva Šablovska (arfa). Šajā dienā plānota Spārītes parka atklāšana pēc labiekārtošanas darbu veikšanas, kurā uzstāsies grupas “Laika suns”. Pēc tam - "Silend Disco" jeb klusā diskotēka, kurā tiek izmantotas speciālas bezvadu austiņas, kur katrs individuāli var regulēt mūzikas skaļumu, kā arī izvēlēties vienu no trim mūzikas stiliem, ko attiecīgajā brīdī spēlē DJ. Adrenalīnu vakaram piešķiršot nakts orientēšanās sacensības un “Green Trials” ekstrēmais tumsas velošovs pie Gulbenes sporta centra. Visas aktivitātes - bez maksas.

Sestdien, 25.jūlijā, Vecgulbenes muižas parkā un Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā turpināsies starptautiskā mākslas festivāla “Divi Jūliji” aktivitātes, būs demonstrācijas, andele un Gulbenes Mākslas skolas organizētais mākslas plenērs. Šeit norisināsies pirmais Gulbenes novada garšu festivāls, kad pilsētas un pagastu iedzīvotāji gatavos ēdienus no izejvielām, kas ir pieejamas tepat pie mums. Tiks gatavots arī īpašs ēdiens kopā ar kādu Latvijā atpazīstamu garšu meistaru. Otro svētku dienu papildinās “Ghetto Games” strītbola turnīrs CSDD laukumā, tradicionālais Zaļais tirdziņš centrālajā skvērā, radošās darbnīcas Spārītes parkā un svētku gājiens. Vakarā - koncerts un balle Vecgulbenes muižas parkā. Koncertā uzstāsies kolorītā muzikālā apvienība “Mazais Princis” un čellu grupa “Dagamba”, bet ballē – grupa “Otra Puse” un “Radio SWH” DJ Artis Dvarionas. Biļešu cenas vakara koncertam un ballei – iepriekšpārdošanā 10 eiro, pasākuma dienā pasākuma norises vietā – 15 eiro. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja bez maksas.



Svētku noslēguma dienā, svētdien, 26.jūlijā, Gulbīšu parkā varēs skatīties Gulbenes Tautas teātra izrādi “Preilenīte” un Cēsu teātra dziedošo aktieru teatralizēta izrāde. Savukārt Gulbenes Vecajos kapos un Tanslavu kapos (pilsētas jaunie kapi) norisināsies kapusvētki.