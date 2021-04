Trīs gadu plānā ierakstīti arī Gulbenes novada ceļu posmi

Ceļu atjaunošanai sakarā ar novadu reformu atvēlēts finansējums. To sarunā ar “Dzirksteli” apstiprināja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.

“Dzirkstele” saņēma arī ministrijas preses relīzi, ka trīs gadu plānā ierakstīti arī daži Gulbenes novada ceļu posmi. 2021.gadā prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu sarakstā minēts ceļš Stāmeriena-Pļavnieki-Zeltaleja no 6,02. kilometra līdz 7,50.kilometram. Kopumā gandrīz pusotrs kilometrs, kuru paredzēts asfaltēt.

Savukārt 2022.-2023.gada plānoto autoceļu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā pamatsarakstā minēts pievedceļš Stāķiem nepilna kilometra garumā. Ceļam paredzēta asfaltbetona seguma pārbūve. Minēts arī ceļš Rimstavas-Ušuri. Ceļam paredzēta grants seguma pārbūve 2 kilometru garumā.

2022.-2023.gada rezerves sarakstā minēts arī Kalnienas ceļš. Par to “Dzirkstele” ne reizi vien saņēmusi autovadītāju un vietējo iedzīvotāju sūdzības. Iedzīvotāji bija gatavi vākt pat parakstus, jo ceļš ir ļoti sliktā stāvoklī. Ceļam Alūksne-Kalniena-Gulbene plānota grants segas pārbūve, dubultas virsmas apstrāde no 17,72. līdz 21,72.kilometram, tātad ceļa remonts 4 kilometru garumā. Otrs rezerves variantā minēts ceļš Gulbene-Jaungulbene (Šķieneru ceļš). Arī par to šī ceļa slikto stāvokli “Dzirkstele” ne reizi vien ir saņēmusi autovadītāju sūdzības. Ceļam paredzēta asfaltbetona atjaunošana 6,54 kilometru garumā. Interesējoties ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļā, ko nozīmē rezerves variants, laikraksts saņēma atbildi: “Ceļus, kas iekļauti rezerves sarakstā, paredzēts atjaunot vai pārbūvēt atkarībā no finansējuma pieejamības, proti, tādā gadījumā, ja izmaksu ietaupījuma dēļ radīsies ietaupījums.”