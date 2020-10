Pašreiz notiek mitoloģiska cīņa starp Dāvidu un Goliātu (lasi: ar COVID-19). Lai gan minētās cīņas iznākums ir zināms, tomēr šobrīd uzvaram vīrusu cīņā pēc punktiem. Analoģijās ar Maira Brieža boksa uzvaru pār kubieti Dortikosu. Mairim izdevās Fidela Kastro dzimtenes dēlu aizsūtīt cigārus pīpēt otrā Atlantijas okeāna krastā. Diemžēl nekas tamlīdzīgs nav pa spēkam planētas saprātīgākajai daļai – cilvēkiem. Izdzirdot vien vārdu “kovids”, daudziem jau paliek aukstas kājas, slapja piere, sirds sāk sisties straujāk, nekā simpātisku meiteni uzlūdzot uz deju.

Pedagogiem vairs vārds “kompetences” neliekas šausmīgs no izglītības druvas “kombainieres” Ilgas Šuplinskas samtainās balss augšzemnieku dialektā. Mediķiem titāniskās vīrusa apkarotājas Ilzes Viņķeles parādītais vidējais pirksts kādā ballītē un sarkastiski ironiskais smaids liekas kā maiga šūpuļdziesma. Gadījumā, ja COVID-19 dēļ netiks atcelta Nobela prēmijas pasniegšanas ceremonija Stokholmā, tad latviešiem ir ko nominēt gan medicīnas, gan ekonomikas jomā. Latvijā, nedarot neko specifiski atšķirīgu no pārējām valstīm, pagaidām stāvoklis ir stipri labāks. Iespējams, ka to predisponē latviešu ģenētiskais fonds; iespējams, ka skrupulozi pedantiskā tīrības mānija; iespējams, visu laiku veiksmīgākā veselības ministre, kura kūrē nozari bez tautas mandāta. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās svītrojumu bija vairāk nekā COVID-19 slimnieku Latvijā, taču vienalga pa “sētas” durvīm nonāca cīņas avangardā pret vīrusu. Vienreiz mūžā arī slotas kāts var izšaut.

“Melnā nāve” (buboņu mēris) bija pandēmija 14.gadsimtā un turpinājās līdz pat 18.gadsimtam. Tajā laikā mēris paņēma apmēram 75 miljonus dzīvību. Tikai 1926.gadā tika izgudrota vakcīna. Pēdējais mēra saslimšanas gadījums Eiropā reģistrēts pēc Otrā pasaules kara (SPKC dati). Nav prognozējams laiks, kad tiks aprobēta un uzsākta vakcīnas ražošana pret COVID-19. Protams, mūsdienu tehnoloģijas ļauj to paveikt daudz īsākā laikā. Noteikti, ka pirmie kucēni būs jāslīcina. Blaknes var būt visneiedomājamākās.

Zinātnieki pašreiz strādā pie smadzeņu emulācijas pētījumiem ar mērķi radīt mākslīgo superintelektu, kas spēs daudz ātrāk un produktīvāk izvērtēt esošo epidemioloģisko situāciju un pieņemt tālredzīgus lēmumus. Diemžēl autori ir paši cilvēki, tādēļ grūti izveidot kontroles sistēmu, kura spēs nolasīt pozitīvās vērtības un darbības no negatīvajām. Fiziskajā kosmosā nav nekā bīstamāka, kad varaskārs un alkatīgs intelekts, piesedzoties ar labklājības un humānisma mikroshēmām, grib nodrošināt sev laimi un nemirstību ar ciparu mašīnām, definējot to par neizbēgamu evolūciju (Dr. P. Kļava).

Tūrisma nozares profesionāļi ļoti atbildīgi izturas pret slimības profilakses pasākumiem. Tiek veikta pastiprināta dezinfekcija, ievēroti vismaz 2 metri, kā arī cilvēku pulcēšanās skaits. Vai tad kādā atpūtas kompleksā ir konstatēta milzīga vīrusa eskalācija? Drīzāk otrādi - novērojumi liecina, ka klienti paši apzinīgi mazgā rokas un nespiežas cits citam virsū. Tas ļauj izvairīties no citām saslimšanām, piemēram, ar A hepatītu jeb “netīro roku slimību”.

Šajā vasarā iepriekš determinēto darbu sarakstu varēja “iemest miskastē”. Pat Delfu orākuli nespētu prognozēt “Jaungada sveicienu” no Ķīnas pilsētas Uhaņas. Džins (lasi – koronavīruss) tika palaists no pudeles, taču atpakaļ dabūt Ķīnas faķīri nespēja (negribēja). Rēgs klīst pa pasauli.

Atcerēsimies izcilā šefpavāra M.Rītiņa teicienu: “Ja ledusskapis ir pilnīgi tukšs - tad jāņem ir lasis.” Pēc tāda principa arī darbojās tūrisma nozares spēlētāji. Tie, kuri veiksmīgāk “nolasīja” turpmāko notikumu attīstību, varēja būt gandarīti, sajūtot sevī kaut ko no Eižena Finka. Atslēgas vārdi bija “ātrums”, “kreativitāte”, “spēja zibenīgi pielāgoties mainīgajiem apstākļiem”.

Atpūtas kompleksam “Lācītes” vasaras sezona bija azartiski sparīga. Neņemot vērā daudzos apgrūtinājumus, izdevās noorganizēt pāris kāzu, neskaitāmas jubilejas, arī sporta spēles, piedalīties dažādos izbraukumos kā ēdinātājiem, pat servējot galdus mūziķiem Intaram Busulim ar komandu, grupai “Tranzīts” 25 gadu jubilejā un citos saviesīgos pasākumos. Paldies klientiem - gulbeniešiem, smilteniešiem un pārējiem, kuri, nebaidoties no vīrusa, tomēr ceļoja pa Latviju, iegriezās pie mums, stiprināja, veltīja uzmundrinošus vārdus, tādējādi veicinot iekšzemes tūrisma pieprasījumu, atbalstot vietējos uzņēmējus. Nozīmīgs atbalsts bija arī dažādu konferenču norise ciešā sadarbība ar apkārtējiem uzņēmējiem. Kā zināms, lai “dejotu tango”, jābūt vismaz diviem dejotājiem. Labāk, ja pāru ir vairāk. Loģiska un cerīga ir Gulbenes tūrisma meiteņu darbība, aicinot pie sarunu galda nozares pārstāvjus, tādējādi monitorizējot aktuālo situāciju novadā.

Liels paldies visai atpūtas kompleksa “Lācītes” komandai, kura ar pašaizliedzīgu darbu ir pierādījusi prasmi, vēlmi darboties - stutējot jau tā ļodzīgo tūrisma “krēslu”. Vasarā bija nepieciešams kreatīvi pārorientēties, sekojot aktuālajai situācijai valstī. Meitenes spēja vienlaikus nodrošināt izbraukuma tirdzniecību, kāzu svinības un restorāna darbību - tādējādi dienā apkalpojot apmēram 1500 cilvēkus! Liekot roku uz sirds, varu apgalvot, ka viss tika darīts pēc labākās sirdsapziņas, pagaidām tikai meistarība ir nepietiekama. Visas komandas vārdā atvainojos klientiem, kuri jutās neapmierināti ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem! Paldies tiem, kuri sniedza konstruktīvus priekšlikumus (80 % ir ņemti vērā). Svarīgi gan mums, gan klientiem ir neapvainoties citam uz citu. Līdzko cilvēks ir apvainojies, viņa attīstība ir apstājusies.

Vasaras sezona ir beigusies. Velosipēds ir jāsaeļļo un jānoliek šķūnī. Meklējam slēpju smēres pareizo struktūru, lai iesmērētu slēpes. No tā, kāda būs slēpju slīdamība un sportista (lasi: tūrisma) tehniskais izpildījums - vitāli atkarīga turpmākā ziemas tūrisma sezonas jauda. Ar labām slēpēm un meistarību tūrisma jomas cilvēki spēs slaidi izbraukt jebkuru trases līkumu. Neapdomīga, pārgalvība slīdēšana var ātri nozari ienest kupenās.

Lai visiem jaudīga un “slīdīga” turpmākā sezona!