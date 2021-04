Tuvākajā laikā pieminekli Gulbenes Brāļu kapos tīrīt nav paredzēts

Gulbeniete Svetlana Poludņicina vērš uzmanību, ka vajadzētu notīrīt pieminekli Gulbenes Brāļu kapos. “Bieži vien ieeju Spārītes parkā. Tīrs, sakopts parks – atpūšas dvēsele. Bet, ejot garām Brāļu kapiem, rodas jautājums, cik ilgi mēs vēl skatīsimies uz tiem melnumiem, kas ir uz pieminekļa. Baiss skats! Vai tik tiešām tas viss prasa tik daudz līdzekļu un darbaspēka, lai vienu reizi pa vairākiem gadiem tos netīrumus no pieminekļa dabūtu nost?” saka S.Poludņicina.

Novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane stāsta, ka par 2. pasaules kara padomju karavīru Brāļu kapiem Gulbenē, kur pārapbedīti padomju armijas karavīri, kuri krituši visā Gulbenes rajona teritorijā, rūpējas labiekārtošanas iestāde. Tas notiek, pamatojoties uz 1994.gadā noslēgto Krievijas Federācijas valdības un Latvijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, kā arī uz 2007.gadā parakstīto vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā. “Labiekārtošanas iestāde rūpējas, lai apkārtne būtu sakopta, taču, tā kā pats piemineklis ir no granīta, tā tīrīšanai nepieciešams piesaistīt kompetentus speciālistus. Tuvākajā laikā tīrīšanas darbi nav paredzēti. Kad tas varētu notikt – šobrīd nevaru pateikt,” saka G. Kalmane.

2. pasaules kara padomju karavīru Brāļu kapi izveidoti 1968.gadā. Centrālais piemineklis veidots no četrām skulptūrām. Skulpturālā ansambļa autors ir arhitekts G. Barkāns, tēlnieces G.Grundberga un I. Zandberga.