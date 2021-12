Ugunsgrēkā Druvienas pagastā izglābts cilvēks

13. decembra pulksten 18.12 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) tika saņemts izsaukums uz Druvienas pagastu, kur dzīvojamajā mājā bija izcēlies ugunsgrēks.

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka no mājas, kura deg 60 kvadrātmetru platībā, ir izglābts viens cilvēks. Kā vēlāk noskaidrojās, netālu esošais cilvēks bija pamanījis no dzīvojamās mājas nākam dūmus un steidzies palīgā - zvanīja uz tālruņa numuru 112 un no mājas iznesa cilvēku.

“Diemžēl notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji nedzirdēja skanam dūmu detektoru. Darbs notikuma vietā noslēdzās pēc sešu stundu darba. VUGD izsaka pateicību iedzīvotājam par pašaizliedzīgo un drosmīgo rīcību, kuras rezultātā tika izglābta cilvēka dzīvība. VUGD aicina iedzīvotājus uzlabot sava mājokļa ugunsdrošību, tajā uzstādot dūmu detektoru, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdinās par izveidojušos sadūmojumu, kā arī mājoklī visiem pieejamā un redzamā vietā novietot ugunsdzēsības aparātu un ugunsdzēsības pārklāju, ar kuriem var viegli nodzēst nelielus ugunsgrēkus to izcelšanās sākumposmā!” saka VUGD pārstāve Viktorija Gribuste.