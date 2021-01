Ugunsgrēkā Lejasciema pagastā cietuši divi cilvēki (papildināts)

22.janvārī pulksten 2.53 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Lejasciema pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja. Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns “Dzirkstelei” apliecināja, ka ugunsgrēkā cietusi kāda māja Lejasciemā. Vēl no rīta notikuma vietā strādāja ugunsdzēsēji.

Dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Sandra Vējiņa informēja, ka pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas tika iznests cilvēks, kurš ugunsgrēkā cieta. Vēlāk tika precizēts, ka cietuši divi cilvēki. Notikuma vietā degušas telpas 30 kvadrātmetru platībā, kā arī cita telpa 10 kvadrātmetru platībā. Pulksten 3.40 ugunsgrēks tika lokalizēts, no rīta dzēšanas darbi notikuma vietā turpinājās.

“Mājoklī bija uzstādīts dūmu detektors, kurš arī nostrādāja, kā arī bija ugunsdzēsības aparāti. Iedzīvotāji pirms dienesta ierašanās bija centušies dzēst arī saviem spēkiem. Ugunsgrēkā cieta cilvēki, taču no degošās ēkas izdevās izkļūt un izvairīties no vēl lielākas nelaimes vai pat traģēdijas. Kolēģi kā iespējamo ugunsgrēka iemeslu min īssavienojumu, bet visus apstākļus noskaidros Valsts policija. Tas, ko vēlamies teikt - mājokļa iemītnieki bija izdarījuši savu mājasdarbu: bija uzstādīts dūmu detektors, iegādāts ugunsdzēsības aparāts, kurš arī tika izmantots. Gulbenes pusē šogad šie ir pirmie cietušie cilvēki ugunsgrēkā. Notikuma vietā naktī strādāja seši Gulbenes ugunsdzēsēji glābēji, bija piesaistītas divas autocisternas. No rīta strādāja trīs ugunsdzēsēji glābēji, kā arī tika piesaistīta viena autocisterna,” stāstīja S.Vējiņa.

Ugunsgrēks pilnībā tika likvidēts pulksten 13.23.