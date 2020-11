Līdzjūtība bojāgājuša vadītāja ģimenei. Par negadījumu var teikt tikai to, "fūristi" ir stulbeņi kas iedomājās ka viss ceļa platums priekš viņiem ir domāts! Te arī rezultāts kad divi tādi satiekas, cerams mazāk cietis tas kurš bija ieņēmis maksimāli labo brauktuves pusi.

Eva

Es arī izsaku līdzjūtību.Nav pareizi kādu nosodīt ja nebijām tur, un neredzējām. Šogad apledojuša ceļi nav pirmo reizi, un katru no mums mājās gaida ģimene... Bet ceļu uzturētājus vienmēr ziemā pārsteidz nesagatavotus... Par ko maksājam ceļu uzturēšanas nodokli. Kāpēc kādai ģimenei, diena kad cilvēks izbraucis darbā ir pēdējā ar skumjām un asarām, to laikam var saprast tikai tas, kas to ir pieredzējis????

pirms 3 dienām, 2020.11.20 21:55