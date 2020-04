Uz COVID19 analīžu nodošanu Alūksnē jāgaida rindā

Tiem, kuriem ir aizdomas par inficēšanos ar COVID-19, jārēķinās, ka uz analīžu nodošanu jāgaida vairākas dienas rindā.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka kopš 31.marta arī Alūksnē var nodot analīzes uz COVID-19, jo tur ir atvērts SIA “Centrālā laboratorija” analīžu paraugu uz COVID-19 ņemšanas punkts.

“Centrālās laboratorijas” Alūksnes filiāles vadītāja Valda Broka-Priedīte “Dzirkstelei” apstiprina, ka patiešām var nākties gaidīt rindā. “Ir ļoti liels noslogojums reģistrācijā, un var gadīties, ka jāgaida divas vai trīs dienas. Ir gara rinda, cilvēku ir daudz, un kļūst arvien vairāk. Jārēķinās ar to, ka pēc katra cilvēka notiek dezinficēšana, pārģērbšanās. Ir ierēķinātas 15 minūtes, lai visu pēc pacienta nokoptu. Nodot analīzes brauc ne tikai Alūksnes cilvēki, bet arī no tuvākās apkārtnes - no Apes, Gaujienas, Balviem, Gulbenes,” stāsta V.Broka-Priedīte.

Viņa atgādina, ka dienās, kamēr gaida rindā, lai dotos uz analīzēm, pašizolācija ir jāievēro ne tikai pašam, bet arī ģimenes locekļiem, kas dzīvo kopā ar šo cilvēku. “Jāizloējas līdz atbilžu sagaidīšanai. Diemžēl ir gadījumi, kad gaida rindā uz analīzēm, bet ģimenes locekļi neievēro pašizolāciju. Tas ir novērots. Bet ir jāievēro visiem! Ja ir jāaiziet uz veikalu, tad jāuzliek maska, un pēc iespējas jāizvairās no kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem!” uzsver V.Broka-Priedīte.