Gulbenē Spārītes un Emzes parka savienojuma vietā kuplo latvāņu aleja. Tiesa, nav pieļauta auga ziedēšana, tomēr novērojams, ka gadu no gada latvāņa audze kļūst arvien garāka un ar biezāku lapotni.

Tā kā šī ir pašvaldības zeme, turklāt skaitās arī aizsargājams dendroloģisko stādījumu parks, “Dzirkstele” interesējās pašvaldībā, kā sekmējas ar problēmas risināšanu šajā vietā.

Ar SIA “City Camping”, kura pēc pašvaldības pasūtījuma šogad tika veikusi latvāņu miglošanu pašvaldībai piederošajās novada zemēs, tiekot veiktas pārrunas, jo veikums nav devis cerēto efektu. Iemesls – lietavas maijā noskaloja migloto ķīmiju.

“Gulbenē un vēl dažos pagastos apsmidzināšana nedeva vēlamo rezultātu. Uzņēmums pārstrādās savu darbu Gulbenē, Lizumā un Rankā,” “Dzirkstelei” stāsta pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Kristaps Dauksts. Viņš mierina – satraukumam nav pamata, jo latvāņi arī Spārītes un Emzes parka savienojuma vietā tiks migloti atkal, augiem pēc tam jākļūst dzelteniem un jāiznīkst. Tam jānotiek periodā no jūlija beigām līdz augusta sākumam. Tas nozīmē, ka atkārtota šā auga ziedēšana vispār netiks pieļauta. Latvāņu iznīcināšana noteikti esot jāveic gadā divas reizes.

K.Dauksts arī saka – šī firma darbojas arī privātīpašumos pēc īpašnieku pasūtījuma, tā ka šādu iespēju var izmantot. Piemēram, iedzīvotāji sūdzas pašvaldībai par latvāņu kuplošanu Stāmerienas centrā, Brīvības ielā 10, pretī kapsētai. “Īpašnieki neapkaro latvāņus, kuri strauji izplatās,” saka K.Dauksts. Jāatgādina, ka par latvāņu neapkarošanu zemes īpašnieku var administratīvi sodīt: fiziskai personai sods var būt no 100 līdz 350 eiro, juridiskajai - no 280 līdz 1400 eiro. Ja gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas pārkāpums atkārtojas, fiziskajām personām var uzlikt sodu no 350 līdz 700 eiro, juridiskajām - no 570 līdz 2900 eiro.