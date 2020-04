Gulbenes novada dome plāno aizņemties 59 465 eiro no Valsts kases uz 20 gadiem, garantējot aizdevuma atmaksu ar pašvaldības budžetu, lai tādā veidā pietiktu naudas saules paneļu izvietošanai uz pašvaldības administratīvās ēkas jumta Gulbenē, Ābeļu ielā 2.

Deputāti to akceptēja, balsodami 19.marta novada domes sēdē.

Projekta mērķis ir ražot elektrību, izmantojot saules fotosintēzes paneļus. Paredzams, ka šie paneļi saražos 30 procentus no visas ēkas Ābeļu ielā 2 gada patēriņa. Pagājušā gada decembrī pašvaldības izsludinātajā atklātajā konkurā saules elektrostacijas uzstādīšanai uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta uzvarēja Liepājas SIA “IMRE” ar piedāvāto līgumcenu – 76 674,66 eiro bez PVN. Pašvaldība jau pirms gada par šo projektu vienojās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī pagājušā gada aprīlī no SIA “Vides Investīciju fonds” tika saņemts avanss projekta realizācijai – 32 019,69 eiro.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 91 484,83 eiro, no tām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums – 69,999 procenti.

18.marta finanšu komitejas sēdē deputāte Lāsma Gabdulļina vaicāja, vai ir veikta Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta izpēte, pirms tur likt saules paneļus. Vai esot tāds apstiprinājums no novada būvvaldes?

Pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis sacīja, ka ir veikta ēkas tehniskā apsekošana un esot saņemts būvkonstruktora slēdziens, ka uz jumta drīkst izvietot saules paneļus. J.Barinskis arī zināja teikt, ka minētās ēkas jumta segums ir atjaunots pirms 3-4 gadiem. Tomēr viņš neizslēdza, ka būs varbūt jāveic kādi labošanas darbi.

L.Gabdulļina arī gribēja zināt, vai saules paneļu izmantošana ilgtermiņā būs izdevīga. J.Barinskis teica, ka skaidrība ir par sešiem gadiem, bet turpmāk situācija varot kļūt mainīga. Taču viņš akcentēja, ka izdevīgi ir ražot arī elektrību ēkas patēriņam, par to nemaksājot. Būs arī 9 kilovatu jaudas akumulators elektroenerģijas uzkrāšanai. Viņš atgādināja, ka ir doma ar paneļu saražoto elektrību vasarā darbināt strūklaku centrālajā skvērā, kas ir netālu no ēkas. Kopumā gadā šiem saules paneļiem būs obligāti jāsaražo 58 megavati elektroenerģijas.

J.Barinskis atgādināja, ka ar šā projekta realizāciju nav bijis iespējams strauji virzīties uz priekšu, četras reizes nācies pārtraukt publisko iepirkumu, lai procesu sāktu atkal no jauna.