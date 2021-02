Uz hemodialīzi Gulbenē brauc pacienti arī no Alūksnes un Balvu novadiem

Gulbenē jau apmēram divus gadus darbojas Hemodialīzes centrs. “Pacienti pie mums regulāri brauc ne tikai no Gulbenes novada, bet mēro ceļu arī no Alūksnes un Balvu novadiem,” “Dzirkstelei” saka SIA “Med Alfa” direktore Ināra Bušmane.

I.Bušmane stāsta, ka pēdējais gads pasaulē, tāpat arī Latvijā, ir aizritējis Covid-19 pandēmijas ēnā un sabiedrībai maldīgi var rasties iespaids, ka mediķi tikai ar to vien nodarbojas. “Nebūt nē, jo tiek nodrošināta visa veida neatliekamā palīdzība, neatliekamās operācijas, speciālistu un ģimenes ārstu konsultācijas, kā arī nieru aizstājterapija. Ir būtiski zināt, ka nieres, pretēji citiem orgāniem, var ilgstoši neradīt nekādus simptomus, ne sāpes, ne pašsajūtas izmaiņas līdz pat brīdim, kad sasniegts jau kritisks nieru funkcijas zudums, ko sauc par terminālu nieru mazspēju. Hronisks nieru bojājums ir kā “klusais kaitnieks”. Pacienti nereti mēdz būt pārsteigti, kad, nokļūstot stacionārā, negaidīti atklājas, ka nieres vairs nespēj veikt savus uzdevumus un turpmākā dzīve saistāma ar regulārām hemodialīzes procedūrām, parasti trīs reizes nedēļā,” stāsta I.Bušmane.



Nieru veselību ir iespējams pārbaudīt, veicot asins analīzes un ultrasonogrāfiju. I.Bušmane skaidro, ka visbiežākie nieru bojājuma iemesli pieaugušajiem ir augsts asinsspiediens, cukura diabēts un regulāra ilgstoša pretsāpju medikamentu lietošana. Ar gadiem nieru funkcija samazinās dabiski, tādēļ jebkuram pēc 50 gadu vecuma sasniegšanas būtu ieteicams noteikt nieru funkciju, riska grupām tas būtu pārbaudāms reizi gadā. Nieru funkcijai samazinoties, ieteicama nefrologa konsultācija.

Dzīvot un saglabāt dzīves kvalitāti

I.Bušmane skaidro, kas ir hemodialīze: “To mēdz saukt arī par “mākslīgo nieri”. Hemodialīze ir viena no hroniskas nieru mazspējas ārstēšanas metodēm, izmantojot speciālus aparātus un filtrus, ar kuriem pacienta asinis tiek attīrītas no šlakvielām. Ar hemodialīzes palīdzību var aizstāt daļu no nieru funkcijas un dot iespēju pacientiem dzīvot un saglabāt dzīves kvalitāti. Hemodialīzes procedūras ir valsts programmā, pacientiem tās ir bezmaksas.”

I.Bušmane arī uzsver, ka, konstatējot kritisku hronisku nieru mazspēju, ir būtiski apzināt turpmākos soļus: uztura plānošanu, šķidruma balansu, medikamentu devu pielāgošanu, sagatavošanos ārstēšanai. “Saskaroties ar nopietnu saslimšanu, ikviens pacients iziet cauri dažādu sajūtu gammai, sākot ar neziņu, dusmām, nevēlēšanos pieņemt. Atbalsts un palīgs šinī situācijā var būt ārstējošais nefrologs, ģimenes ārsts un ģimene. Ir nozīmīgi savlaicīgi zināt un sagatavoties nieru aizstājterapijai – asinsvadu pieejas izveidei, diētas korekcijai,” saka I.Bušmane.