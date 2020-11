Uz visu Gulbenes novada pašvaldību – divi elektriķi

Divi pagastu elektriķi ir uzsākuši darbu pašvaldības administrācijā - Īpašumu pārraudzības nodaļas darbinieku sastāvā. Viņi apkalpos pašvaldības objektus visā Gulbenes novadā.

Par to pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone informēja deputātus pēc novada domes 29.oktobra sēdes.

Deputāte Larisa Cīrule vaicāja, vai tas nozīmē, ka pašvaldības iestādēs savu elektriķu vairs nebūs. “Šīs divas amatu vietas veidojās loģiski no tā, kā šie divi speciālisti ir bijuši nodarbināti pagastu pārvaldēs. Viens no šiem cilvēkiem līdz šim ir strādājis divās pagastu pārvaldēs nepilnu slodzi. Ļoti būtiska ir šo speciālistu izglītība un arī atbilstība amatam,” skaidroja L.Reinsone.

Viņa arī piebilda, ka kvalificētu elektriķu trūkums ir problēma, kuru izjūt ne tikai Gulbenes novadā. Izraudzītie divi cilvēki “noteikti spēs darīt tik, cik liela ir pašu (pašvaldības – red.) saimnieciskā vajadzība”, teica pašvaldības izpilddirektore. Viņa piebilda, ka divi izraudzītie elektriķi jau vasarā ir piedalījušies pašvaldības īpašumu apsekošanā. L.Reinsone atzina – ja pašvaldībā notiks vērienīgāki remonti, var nākties arī pirkt pakalpojumu, jo ar pašu darbinieku resursiem vien būs par maz.

L.Cīrule vaicāja, kā notiks pieteikšanās uz administrācijā esošo elektriķu pakalpojumiem. L.Reinsone teica: “Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Kristaps Dauksts uz 2021.gadu veidos elektriķu darba plānu. Elektriķi tiks nodarbināti uz tā saucamo summēto darbalaiku (darba devējs var neievērot likumā noteikto minimālo diennakts atpūtas ilgumu - 12 stundas 24 stundu periodā un minimālo nedēļas atpūtas ilgumu - 42 stundas pēc kārtas septiņu dienu periodā – red.), tādējādi paredzot iespēju strādāt arī brīvdienās un ārpus darbalaika, lai reaģētu uz avārijas situācijām. Tas viss būs saistīts ar pašvaldības budžeta plānošanu, jo materiāli ir jāiepērk.”

Viņa arī pastāstīja, ka ir veikti aprēķini sakarā ar nākamgad plānoto minimālās algas palielināšanu valstī un ir zināms, kādu ietekmi tas atstās uz pašvaldības budžetu. Kā zināms, ar 2021.gada 1.janvāri minimālā alga valstī varētu būt 500 eiro.

“Ņemot vērā, ka valdība plāno noteikt minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas, tiks pārskatīti pašvaldībā nepilnu slodzi strādājošie darbinieki un tiks izvērtēta viņu lietderība,” sacīja L.Reinsone. Paredzams, ka nākamgad minimālais obligāto sociālo iemaksu apmērs no mēnešalgas būs aptuveni 170 eiro.