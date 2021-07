Radošo iniciatīvu centram Gulbenē tiks piegādāti mūzikas instrumenti 56 611,57 eiro vērtībā bez PVN. Atklātā konkursa ceļā pašvaldība izvēlējusies uzticēt šo uzdevumu Rīgas SIA “NPB” – liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija.

Jau rakstījām, ka tiks gādāts jauns flīģelis un pianīns Gulbenes mūzikas skolas vajadzībām un šie instrumenti atradīsies radošo iniciatīvu centra ēkā Vidus ielā 7 (bijusī Bērzu sākumskola).



Radošo iniciatīvu centram tiks piegādātas arī digitālās stelles par 11 893,22 eiro bez PVN. Piegādi veiks Lielvārdes SIA “Audējiem”. Šis aprīkojums domāts Gulbenes mākslas skolas darbības nodrošināšanai Vidus ielā 7. Savukārt Jelgavas SIA “Onprint” radošo iniciatīvu centram piegādās printerus par 16 306 eiro līgumcenu bez PVN. Tiks piegādāti divi printeri, arī auduma apdrukai. Arī šo tehniku izmantos darbā Gulbenes mākslas skola.

Noslēgusies vēl virkne publisko iepirkumu saistībā ar veidojamo radošo iniciatīvu centru. Ēkas pārbūves darbu veikšanai izraudzīta Beļavas pagasta SIA “Rufs”, kura darbus 200 dienu laikā veiks par 1 660 578,33 eiro līgumcenu bez PVN. Būvuzraudzībai ēkas pārbūvē izraudzīti Rīgas SIA “Firma L4” pakalpojumi par 44 400 eiro līgumcenu bez PVN.



Ēkas pārbūve notiek saskaņā ar Madonas SIA “Ceturtais stils” jau 2019.gadā izstrādāto būvprojektu “Bērzu pamatskolas pārbūve par radošo iniciatīvu centru” (par 23 968 eiro bez PVN). Projekta ekspertīzi par 7600 eiro bez PVN līgumcenu pēc pašvaldības pasūtījuma šogad ir veikusi Rīgas AS “Inspecta Latvia”.

Jau vēstīts, ka radošo iniciatīvu centra izveide Gulbenē guvusi valdības atbalstu kā viena no iniciatīvām Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai. Kopējais ēkas pārveides finansējums ir 2 143 867 eiro, no tā valsts budžeta finansējums – 1 822 286,95 eiro. Ēkā plānots izvietot Gulbenes mākslas skolu, kas šobrīd atrodas O.Kalpaka ielā 70a, un daļēji to izmantot Gulbenes mūzikas skolas vajadzībām. Ēkas pārbūve un aprīkojuma iegāde palīdzēs attīstīt radošo pakalpojumu jomu un ilgtermiņā nodrošināt mūsdienīgu mācību vidi, mācību metodes, jaunus pakalpojumus vispārējās, profesionālās ievirzes un mūžizglītības kontekstā. Bez būvdarbiem projekta finansējums ietver arī jaunas elektronisko sakaru sistēmas izbūvi un inventāra iegādi radošo iniciatīvu centra mācību darbam un sarīkojumu telpu aprīkošanai.